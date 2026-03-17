Estados Unidos vs Venezuela: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Se ha definido la final del Clásico Mundial de Béisbol y será una inédita. Para este año, Estados Unidos, que es el anfitrión, se estará enfrentando a Venezuela en Miami a ganar un juego para levantar el título mundial de béisbol.

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Los de las barras y las estrellas se instalaron en este juego luego de vencer a República Dominicana. Este triunfo terminó por ser sorpresivo, ya que solo fue por 2 carreras a 1.

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Además, la polémica estuvo presente en todo el juego, pues el Umpire era estadounidense y falló en algunas ocasiones. Del otro lado estará Venezuela, quienes lograron vencer a Italia por 4 carreras a 2. Los sudamericanos lograron pegarle a Lorenzen, quien es uno de los pitchers más destacados de la novena italiana.

Venezuela despertó a la hora importante con el bateo y terminó por ser la clave con la que ya se instalaron en la final; hay que recordar que dejaron en el camino al único equipo que estaba invicto.

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TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC FINAL FOR THE FIRST TIME EVER! pic.twitter.com/Ulmy4XqqVK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

De esta manera, Estados Unidos vs Venezuela se verán las caras en Miami para conocer al nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

ESTADOS UNIDOS VS VENEZUELA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER