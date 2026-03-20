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Barcelona vs Rayo Vallecano: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 29 de La Liga de España

Barcelona busca seguir su buen momento en el futbol español con el afán de distanciarse más del Real Madrid, frente a un Rayo que anhela sumar unidades a como dé lugar.

Rayo Vallecano de Madrid vs FC Barcelona LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano de Madrid vs FC Barcelona LaLiga EA Sports / Angel Martinez

Aldair Monroy

El Barcelona recibe al Rayo Vallecano en la cancha del Camp Nou, en partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga.

Rayo Vallecano vs Barcelona

LaLiga de España 25/26 / Angel Martinez

El conjunto culé llega a este compromiso después de asegurar su pase a los cuartos de final de la Champions League de manera contundente, tras imponerse con marcador global de 8-3 ante el Newcastle. En el torneo local, el equipo catalán atraviesa un gran momento, ya que suma cuatro victorias consecutivas, resultados que lo mantienen en la primera posición de la tabla con una ventaja de cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

Por su parte, el conjunto de Vallecas afronta este encuentro con buen ánimo luego de clasificar a los cuartos de final de la Conference League con un marcador global de 3-2. Además, el Rayo mantiene una racha positiva en LaLiga, acumulando siete partidos sin conocer la derrota, lo que le ha permitido tomar distancia en la lucha por evitar el descenso.

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En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha dominado el historial reciente con saldo favorable, registrando tres victorias y dos empates. Ahora habrá que ver si el Rayo Vallecano logra sumar puntos como visitante para alejarse aún más de la zona baja de la clasificación.

BARCELONA VS RAYO VALLECANO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: domingo 22 de marzo
  • HORA: 07:00 hrs (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Spotify Camp Nou
  • RADIO: 730 Am
  • TV: ESPN Deportes / Sky Sports

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