Xavi Hernández rompe el silencio: “Laporta frenó el regreso de Messi al Barcelona por miedo a una guerra”

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, habló en una entrevista para La Vanguardia en la que expuso varios problemas que tuvo con el presidente del club, Joan Laporta.

Xavi mencionó en la entrevista que el propio Joan Laporta fue el encargado de frenar el regreso de Leo Messi. “En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver.”

Sin embargo, Laporta decidió detener la operación para evitar un posible conflicto dentro de la institución. En palabras del propio Xavi, “Messi estaba fichado; lo tiró atrás Laporta porque no quería una guerra con él.”

Las declaraciones del exmediocampista no pasaron desapercibidas y Laporta no tardó en responder. Durante el primer debate presidencial, el dirigente blaugrana contestó a los señalamientos de Xavi y defendió su gestión al frente de la institución.

El presidente del Barcelona declaró que las acusaciones son falsas, “Leo Messi tomó la decisión de continuar su carrera en Estados Unidos con el Inter de Miami por motivos personales y deportivos.”

Xavi Hernández: "Messi estaba fichado, teníamos luz verde con LaLiga y Laporta me dijo, palabras textuales que "no vuelve porque me va a hacer una guerra".



Además, Laporta no perdió la oportunidad de comparar la gestión del entrenador español con la de Hansi Flick. “Con los mismos jugadores que tenía Xavi ahora el equipo está ganando, eso también hay que decirlo.”

Finalmente, Joan Laporta aseguró que todas las decisiones que se han tomado dentro del club han sido pensadas siempre en el bienestar del Barcelona.