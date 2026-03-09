¡Julián Araujo desata bronca en Escocia! Celtic eliminó al Glasgow Rangers de la Copa Escocesa en penales | VIDEO / Craig Williamson - SNS Group

El Ibrox Stadium se convirtió en una auténtica olla de presión donde el Celtic de Glasgow logró avanzar a la siguiente ronda tras superar al Rangers en una dramática tanda de penales que terminó con una invasión de cancha.

Invasión en el juego Rangers vs Celtic / Andrew Milligan - PA Images Ampliar

Julián Araujo fue pieza fundamental en el esquema titular al disputar los 120 minutos de un encuentro que terminó sin goles pero sobrado de intensidad y roces físicos que calentaron los ánimos desde el silbatazo inicial hasta el tiempo extra.

La tensión venía arrastrándose desde días atrás cuando el defensor mexicano se burló de sus rivales en partido de la Premier Escocesa y en esta ocasión la historia se repitió al encarar a los seguidores locales mientras se dirigía hacia el túnel de los vestidores.

Tras la efectividad del Celtic desde los once pasos para imponerse por marcador de 4-2, la temperatura subió al máximo cuando varios aficionados del Rangers saltaron al terreno de juego para encarar a los visitantes.

El lateral tricolor no retrocedió ante los insultos y continuó con los gestos de provocación hasta que sus propios compañeros tuvieron que intervenir para retirarlo del campo antes de que la situación pasara a mayores consecuencias físicas.

Chaos on the pitch as Julian Araujo shows Celtic’s badge to the Rangers fans in the stands while heading down the tunnel. 😅🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Celtic FC fans keep begging the club to sign him permanently. ✍🏼



pic.twitter.com/N1wIPkOrho — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 8, 2026

La seguridad del estadio se vio superada cuando los fanáticos de ambos equipos se enfrascaron en una bronca dentro del césped obligando a los jugadores a huir rápidamente para proteger su integridad ante el caos total en las gradas.

Con este triunfo cargado de adrenalina y polémica, Julián Araujo reafirma su papel como el nuevo referente del Celtic en el clásico escocés (Old Firm), dejando claro que no se intimida ante la presión de una de las hinchadas más hostiles del Reino Unido.