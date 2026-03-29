Paulinho recibe respaldo de Roberto Martínez tras empate entre México y Portugal en el Estadio Banorte

El empate sin goles entre México y Portugal dejó más que un resultado discreto en el Estadio Banorte, donde Paulinho, delantero del Toluca, tuvo participación en la segunda mitad tras ingresar desde el banquillo en un duelo que careció de contundencia ofensiva.

México vs Portugal / Manuel Velasquez Ampliar

A pesar de vestir la camiseta rival, el atacante portugués fue ovacionado por la afición mexicana, que reconoció su paso por la Liga MX y generó un ambiente particular en el inmueble, donde su presencia no pasó desapercibida.

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Aunque no logró inclinar el marcador, su desempeño fue valorado por el técnico de Portugal, Roberto Martínez, quien destacó su rápida adaptación al grupo y la forma en que se integró al funcionamiento colectivo del equipo.

El estratega fue claro al señalar que el nivel del jugador le permitiría competir en cualquier selección del mundo, sin embargo subrayó que la principal dificultad radica en la competencia directa con figuras como Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

Este contexto coloca a Paulinho en una posición compleja de cara a la próxima Copa del Mundo, donde deberá mantener su rendimiento para aspirar a un lugar dentro de la convocatoria final del conjunto luso.

"Las personas que manejan el fútbol, NO SABEN EL TESORO Y DIAMANTE QUE TIENEN EN EL FÚTBOL MEXICANO. Hay mucha calidad y la liga es buenísima"



Paulinho aclara la situación sobre sus recientes palabras sobre el fútbol en México pic.twitter.com/eKvKWFF3MB — Claro Sports (@ClaroSports) March 29, 2026

Más allá de la advertencia, Martínez resaltó que el delantero atraviesa un momento destacado en su carrera, describiéndolo como un futbolista inteligente que contribuye al juego colectivo mediante la generación de espacios.

Para Portugal, contar con varias opciones ofensivas representa una fortaleza estratégica, y en ese escenario Paulinho se mantiene como una alternativa relevante dentro de un plantel que busca consolidarse rumbo a la cita mundialista.