¡Magia en el Azteca! Álvaro Fidalgo debuta con México ante Portugal; Rangel salva al Tri en una noche agridulce / Manuel Velasquez

El futbol volvió a vivirse en el Estadio Azteca, pero no todo fue celebración. En la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, México y Portugal firmaron un 0-0 que dejó sensaciones encontradas, enmarcado por un ambiente lleno y un inicio marcado por la tragedia tras el fallecimiento de un aficionado en la zona de rampas.

México vs Portugal / Agustin Cuevas Ampliar

Ya con el balón en juego, Portugal asumió el control casi absoluto. Sin Cristiano Ronaldo, ausente por lesión, el conjunto europeo no perdió protagonismo: generó múltiples ocasiones, pero se topó con la figura de Raúl “Tala” Rangel, quien sostuvo el arco mexicano en un par de intervenciones clave.

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México resistió y apostó por momentos aislados. La más clara llegó al 80’, cuando Julián Quiñones sirvió con precisión para Armando González, recién ingresado, pero el remate de cabeza de la “Hormiga” se fue desviado.

El partido también dejó el debut de Álvaro Fidalgo con el Tricolor y un conato de bronca entre Jesús Gallardo y Pedro Neto, que terminó con ambos futbolistas amonestados.

SE TERMINÓ EL PARTIDO 🔥



México y Portugal empataron 0-0 en la reinauguración del Estadio Banorte, en un partido con muchas llegadas, pero terminó faltando el gol 😮‍💨



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Una noche de regreso, intensidad y emociones, pero también de reflexión. México aguantó el cero ante el arsenal de Portugal, y continuará su preparación enfrentando a Bélgica en Chicago el próximo martes 31 de marzo.