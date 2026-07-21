Calendario Liga MX Femenil Apertura 2026: por qué se retrasó un mes y cuándo se publicará / Hector Vivas

La Liga MX Femenil publicará el calendario del Apertura 2026 hasta el 23 de julio, apenas una semana antes del inicio del torneo, programado para el 31 de julio. El retraso de un mes se debió a ajustes de calendario relacionados con los compromisos de la Selección Mexicana Femenil y la participación del América Femenil en un torneo internacional

América Femenil / Hector Vivas Ampliar

¿Por qué se retrasó el calendario de la Liga MX Femenil Apertura 2026?

La publicación del calendario sufrió una demora de aproximadamente un mes porque la organización de la Liga MX Femenil tuvo que modificar la programación original tras detectar conflictos con competencias internacionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Juan Carlos Martínez Jr? El joven de 16 años que debutó ante América

El calendario inicial no contemplaba las fechas en las que la Selección Mexicana Femenil disputará el Campeonato Femenino de Concacaf, certamen que otorgará boletos para la Copa Mundial Femenina de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La necesidad de evitar afectaciones para los clubes que aportan futbolistas al Tricolor obligó a rehacer parte del calendario antes de hacerlo oficial.

¿Cuándo se publica el calendario del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

La Liga MX Femenil tiene previsto revelar el calendario oficial el jueves 23 de julio, cuando faltará apenas una semana para el silbatazo inicial del torneo.

El Apertura 2026 comenzará el viernes 31 de julio, por lo que equipos, jugadoras y aficionados conocerán el orden de las jornadas con un margen poco habitual respecto al arranque de la competencia.

El crecimiento de @TolucaFemenil no es casualidad. 😈🆙



🎙️ @lmsauret analiza cómo el proyecto escarlata, impulsado por figuras 🌎 internacionales y una visión ambiciosa, se convirtió en un serio contendiente de la Liga BBVA MX Femenil. 🔥



📖 Lee la columna completa:… pic.twitter.com/Hlm5WATFK8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) July 20, 2026

¿Qué torneos internacionales provocaron los cambios?

El principal ajuste está relacionado con el Campeonato Femenino de la Concacaf, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

Ese torneo será clave para el futuro del Tricolor, ya que repartirá:

Cuatro boletos para la Copa Mundial Femenina 2027.

Tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la posibilidad de convertirse en cuatro dependiendo del desempeño de Estados Unidos.

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití en los cuartos de final. Si consigue avanzar, asegurará su clasificación al Mundial de 2027 y quedará muy cerca de obtener también el pase olímpico.

¿Qué tiene que ver América Femenil con el nuevo calendario?

Otro de los factores que obligó a modificar la planeación fue la participación del América Femenil en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, que se jugará en enero de 2027.

El club azulcrema obtuvo su boleto tras conquistar la Concacaf W Champions Cup, por lo que la Liga MX Femenil necesitó incluir una pausa en el calendario para evitar que el equipo disputara compromisos nacionales e internacionales al mismo tiempo.

Además del impacto deportivo, existe una expectativa especial por ese torneo, ya que América podría medirse ante algunos de los mejores clubes del mundo, incluido el Barcelona Femenil, si el desarrollo del certamen lo permite.

¿Qué significa este retraso para los clubes?

Aunque el torneo mantiene su fecha de inicio, la publicación tardía del calendario reduce el tiempo de planeación para los equipos en aspectos como logística, viajes, organización de partidos como local y estrategias de preparación.

Sin embargo, los ajustes buscan proteger el desarrollo de las competencias internacionales y facilitar que las futbolistas convocadas por la Selección Mexicana puedan representar al país sin afectar el calendario de la liga.

La decisión también refleja la creciente carga de competencias que enfrenta el fútbol femenil mexicano, con clubes participando cada vez más en torneos continentales y mundiales, además de un calendario internacional más exigente para las selecciones nacionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sergio de los Ríos llega a Cruz Azul: exjugador del América reforzará a Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión MX Apertura 2026

Próximos pasos: cuándo arranca el Apertura 2026 y qué está en juego

El siguiente paso será la publicación oficial del calendario del Apertura 2026 el 23 de julio, donde se conocerán las fechas de cada jornada, los clásicos y el camino de los 18 clubes rumbo a la Liguilla.

Después, el torneo comenzará el 31 de julio, mientras que la Selección Mexicana Femenil se preparará para disputar el Campeonato Femenino de Concacaf, competencia que definirá buena parte de su futuro internacional con boletos en juego para el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.