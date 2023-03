Agustín Marchesín desea regresar al América y le coquetea ante la crisis de porteros: Tengo claro que voy a volver

Ante las crisis que atraviesa el América respecto a la condición de sus porteros, el portero Agustín Marchesín habló sobre la presión que ejerce estar bajo el arco azulcrema, quien ya sabe lo que es defender estos colores y ante las buenas actuaciones que tuvo, el argentino se supo ganar el cariño de la afición, por lo que el ahora guardameta del Celta de Vigo sueña con volver a esta institución.

“Esa presión la desea cualquier jugador, la presión de campeonar de dar el cien siempre, de saber de que tienes que ganar, la obligación de ganar, yo me siento muy identificado con eso. Otros equipos que pelean otras cosas… es difícil cuando estás tan acostumbrado a eso; y te gusta y tienes el deseo del campeonato, de ver a un América fuerte, que juega bien, es una presión linda. Yo lo viví así, con pasión, soy muy exigente, a mí me encanta esa presión, soy perfeccionista”, declaró para Jugando Claro.

“Me costó cuando salí del América lamentablemente para mí, sentí esa pertenencia al club, me costó el hecho de asumir de haberme ido. Lo extraño, lo intente dar todo de mí, se extraña México y no tengo duda de voy a volver”, agregó.





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Malagón atajará contra Tigres!; Se acabó la paciencia con Óscar Jiménez





Y es que luego de que Óscar Jiménez recibiera tres goles por parte de Pachuca y previamente cometiera varios errores, dichas actuaciones le costaron muy caras, pues la afición americanista ya no está conforme con su trabajo y terminaron por abuchearlo. Por lo tanto, el estratega Fernando Ortiz tiene previsto relegar a Jiménez a la cancha y darle el voto de confianza a Luis Ángel Malagón.

De este modo, es que Marche le manda un guiño al América, pues el jugador también se encariñó con la afición, lo cual sería un gran clic si el argentino regresara a la Liga MX, ya que desde su partida al viejo continente, América no ha encontrado un portero como el argentino. A excepción de Guillermo Ochoa que alegró a más de un aficionado cuando regresó al equipo que lo vio crecer

“Estaba muy cómodo en América, era feliz, pero era el deseo de demostrar que podía estar acá. Contento que la gente te pida, que valore lo que uno hace, pero la gente no es la que toma la decisión en los clubes. Agradecido con la afición que me ha demostrado su cariño siempre y para mí es increíble, me encanta. Se me hace difícil de aceptar que uno no está en América cuando te están escribiendo, hablando. Sabes que fuiste muy feliz allá, mi hijo nació allá, fueron tres años con intensidad, es difícil de olvidar”, apuntó.