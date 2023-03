Se cumplen 10 años sin Soraya Jiménez, campeona olímpica en Sidney 2000

A 10 años de su partida, tras sufrir un infarto, la mexicana es recordada como la primera campeona olímpica en Sidney 2000. Sin embargo, la atleta perdió la vida los 35 años de edad, quien se encontraba en casa y falleció durante la noche del 28 de marzo de 2013.

Jiménez fue la primera campeona olímpica en darle a México una medalla de oro, luego de que gracias a su perseverancia ganara la presea dorada en la categoría de levantamiento de pesas, quien logró clasificar en la categoría de 53 a 58 kilogramos en Sidney 2000 y finalmente levantó 222.5 kg, dejando en el camino a la norcoreana Ri Song Hui y la tailandesa Khassaraporn Suta.

Y es que su interés en otros deportes como el básquetbol, el bádminton y la natación poco a poco la llevaron a ejercer en el levantamiento de pesas desde los 14 años de edad. Desde entonces fue el comienzo de una gran era para convertirse en una mujer inspiradora, que en cada uno de sus triunfos brincaba de felicidad y levantaba los brazos.

Sin embargo, tras ser una mujer competente y disciplinada, su retiro del deporte fue muy temprano debido a las 14 operaciones que tuvo en la pierna izquierda, lo que provocó que poco a poco se fuera frenando su carrera. Además, durante los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, Soraya adquirió una bacteria que le dañó un pulmón y termino por perderlo; tres cuadros de influenza y cinco paros respiratorios, también fueron parte de lo que sufrió la atleta.

Fue así que la nacida en Naucalpan, Estado de México dejó un gran legado en las competencias olímpicas al dejar plasmada su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1998 en Maracaibo, en Sidney 2000, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99. Además de Conseguir el Premio Nacional del Deporte en el año 2000.

Mientras que en el 2004 de cara a los Juegos Olímpicos de Atenas, Soraya Jiménez anunció su retiro, tras volver a batallar con sus rodillas, pues sufrió un desgarre en la rodilla izquierda y con las siguientes palabras fue que puso fin a su carrera: “Claro que me duele haber tomado la decisión de retirarme, pero ya no alcanzaba las marcas que me debían mantener con la ilusión de competir”, indicó.