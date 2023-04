Gerard Piqué: ¿Le tiene miedo a los mexicanos? quiere evitarse más problemas con los aficionados

Gerard Piqué causó polémica durante una transmisión de la Kings League, luego de que el exfutbolista dijo que no se atrevería a meterse con los mexicanos, los mismos que le tiraron hate tras romper su relación con la cantante Shakira.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, comentó el presidente de la Kings League.

Además, no solo tuvo inconvenientes con los mexicanos, tras los problemas personales con la cantante colombiana, sino que además, la polémica entre Gerard Piqué y los mexicanos continuaron cuando en el torneo de futbol 7 se enfrentaron los Aniquiladores y el Rayo de Barcelona y durante el encuentro el exfutbolista tomó la decisión de cambiar una regla del juego en contra del streamer Juan Guarnizo, quien cuenta con la nacionalidad mexicana.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

En dicho encuentro los Aniquiladores llevaban la ventaja por iun marcador de 3-1; sin e,bargo, luego de varias peticiones por parte del presidente del Rayo Barcelona, el exjugador del Barcelona anuló dos goles del conjunto de Guarnizo, por lo que el encuentro terminó en 3-2 dentro de los dos minutos que Piqué decidió repetir.