Chucky Lozano celebra a lo mexicano el título del Napoli

Hirving Lozano se convirtió en el primer mexicano en quedar Campeón de la Serie A este martes, con la consagración del Napoli, 33 años después de su último título. Es por eso que el canterano de Pachuca celebró con todo este nuevo trofeo en su vitrina personal y mandó emotivo mensaje.

En charla con ESPN, Chucky se emocionó y aseguró que quedar Campeón con el cuadro napolitano es algo muy grande para su carrera.

“Vamos a esperar a la gente e Napoli, creo que va a ser muy bonito. Esto es algo increíble, grandísimo. Hacer historia aquí en Europa cuesta mucho y más para un mexicano. Se lo dedico a todos los mexicanos, a mi familia. VIVA MÉXICO CABRONES”.

También fue inevitable recordar a Diego Armando Maradona, que, es ídolo y figura histórica del club y estuvo en aquel último campeonato en 1990.

“Esto es muy significativo para mi, para la ciudad, para la afición. Para Maradona, es un sueño. Es muy hermoso. Ya he visto videos de la ciudad y muero de ganas por estar ya allá”.

Lozano agradeció el apoyo a los fanáticos y a su familia, asegurando que, aunque las cosas no habían salido bien a principio de temporada, todo valió la pena.

“La familia me ha apoyado mucho, me ha aguantado mucho, muchos días fuera. Al principio no íbamos tan bien y de a poco nos fuimos encontrando y terminamos siendo un equipo muy poderoso. Nos lo merecíamos más que nadie”.

Por último, Hirving también le dedicó palabras a su DT, Luciano Spalletti, que no contaba mucho con él y de a poco se fue ganando la confianza hasta terminar siendo pieza clave en el título.

“En este torneo no se me dieron muchos goles pero siempre busqué aportar mucho al equipo. Hice lo que me pedía el entrenador. No fui muy productivo en goles o asistencias, pero generé muchas oportunidades y creo que por eso empecé a jugar más”.