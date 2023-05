Gignac y un mensaje para todos aquellos que lo llamaron ‘Viejo’

André Pierre Gignac aumentó su legado en Tigres y en todo el futbol mexicano al conseguir su quinto título de Liga y su decimo como jugador de la U de Nuevo León, situación que lo llevó a reflexionar sobre todo lo que ha conseguido y de pasó le dejó un recadito a sus haters.

Y es que en la celebración del cuadro Regio tras ser Campeón ante Chivas, el francés recordó el polémico festejo de viejito y aunque recalcó que no fue para Miguel Herrera,, si fue para mucha gente más que ya no creía en él y pedía su salida decía que ya estaba acabado.

“Hablé con Miguel y le dije que no era para él. Pero les voy a decir la verdad. Fueron a Qatar y entrevistaron a un francés del PSG y dijo ‘Gignac es buen jugador, pero ya está viejo’. Es parte del show, no insulté a nadie, no le dije nada a nadie. Creo que, así como ustedes tienen derecho a hablar o publicar, yo también lo tengo para contestar”.

Y es que en su última conferencia de prensa como DT de Tigres, Miguel Herrera dijo el equipo se había hecho viejo y que tenía que tener una renovación. Hoy, ese mismo equipo, con jugadores de experiencia, volvió a ser Campeón.

QUIERE UN TÍTULO MÁS

Cuando se le preguntó a Gignac si su historia con Tigres estaba terminada, el europeo fue claro y dijo que quiere un campeonato más para quedar en lo más alto de una lista llena de nombres gloriosos en México.

“Yo vine a hacer historia, no a una aventura y todo ese se convirtió en pasión, en amor y no me arrepiento para nada. Aún me quedan dos años de contrato y quiero ganar al menos un título más para quedar en lo más alto del top. Creo son 6 los que más ha ganado un solo extranjero, así que todavía me quedó un rato más”.

Por último, el francés reconoció a Chivas por su temporada, pero más a su DT que fue clave para hoy poder ser Campeón.

“Creo que los huevos de Siboldi de ir a buscar el partido en el segundo tiempo fueron clave. Todos los días hacemos video, es un poco fastidioso, pero hoy nos funcionó todo y por suerte pudimos darle vuelta a Chivas, que la verdad, hizo un temporadón, con putos mexicanos, siempre lo criticas y llegó hasta la final, así que todos mis respetos para ellos”.