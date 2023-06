Matheus Doria explotó contra Cruz Azul: Nos vemos en la Jornada 4 a ver quién está lesionado

En la última semana de mayo, se vio a Matheus Doria en la Ciudad de México, paseando en centros comerciales y restaurantes, los rumores de su llegada a Cruz Azul aumentaban y en La Noria ya soñaban con tener al brasileño. Las pláticas avanzaron y cuando todo esteba listo para concretar todo, este jueves, luego de dos semanas en un hotel de la capital, tanto el defensa como el Mudo Aguirre, que también llegó y hasta habló ya como jugador cementero, regresaron a Torreón.

De acuerdo a diversas fuentes cercanas a la negociación, en las pruebas médicas, La Máquina vio ciertos temas de lesiones que hicieron pensar que firmar a ambos futbolistas era un alto riesgo, debido a que, en caso de que se volvieran a romper, dejarían las canchas y la inversión que se iba a hacer por ambos, se iría a la basura.

Fue así como entonces, los dos jugadores tomaron sus maletas y regresaron muy temprano a la Comarca Lagunera, donde no dudaron en hablar de la situación, desmintieron al cuadro azul y de paso les dejaron un claro mensaje a los encargados de tirar el fichaje.

DORIA NO SE GUARDÓ NADA

Con un rostro de molestia evidente, Matheus Doria aterrizó en Torreó y fue claro al decir que no tiene ninguna lesión y ya espera el partido de la Fecha 4 para verse las caras con el equipo que le cerró la puerta:

“Son cosas que van a tener muchísimas versiones. A nosotros nos dejaron 2-3 semanas encerrados el hotel, sin tener mucha información. Pero bueno, nos vemos en la jornada 4, a ver quién está lesionado o no”, dijo el brasileño.

Minutos después salió Lalo Aguirre, que un poco más tranquilo, negó seguir tocado de una molestía que sufrió durante muchos meses y se dijo frustrado por la situación, pero ya listo para reportar con los Guerreros.

“Son situaciones que se dan y ahora solo queda ver al frente. Vengo con las mismas ganas con las que me fui allá y a trabajar. Nos toca entrenar, estar al 100 para la pretemporada y dejar claro que no, no hay lesión, el DR. Galicia me dejó muy bien”.

