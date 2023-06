Cubana rechaza medalla y se la entrega a atleta mexicana en los Juegos Centroamericanos

Emotivo momento ocurrió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, tras la prueba de pistola de aire individual en el tiro deportivo femenil. La cubana Laina Pérez rechazó la medalla de bronce que se le había otorgado por una laguna reglamentaria, y se la cedió a la mexicana Alejandra Cervantes, a quien le correspondía deportivamente.

La competidora cubana había finalizado en cuarto lugar, mientras la delegación mexicana había hecho el “1-2-3″ en el podio, siendo Alejandra Cervantes el tercer lugar. Los organizadores dieron a conocer que, por reglamento, un mismo país solo se puede llevar dos medallas.

Tras el anuncio, la mexicana Alejandra Cervantes le cedió su medalla a la cubana Laina Pérez, pero ella se la regresó inmediatamente.

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella”, declaró la cubana.

Gracias a la muestra de Fair Play de Laina Pérez, las tres tiradoras mexicanas, Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes se llevaron medalla a casa.