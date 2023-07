Mundial Femenil 2023: Las figuras a seguir

Estamos por iniciar la mayor justa futbolística femenil en Nueva Zelanda y Australia.

Las selecciones comenzaran su andar este 20 de julio cuando se de la patada inicial del evento veraniego y aquí te dejamos una lista de las mejores jugadoras.

• Estefanía Banini- Argentina

Aunque no fue de las jugadoras brillantes previo a este mundial, la albiceleste cuenta con una de las mejores mediocampistas del mundo. La jugadora del Atlético de Madrid fue elegid en los FIFA The Best del 2021. Banini le dice adiós a las canchas mundialistas después de Australia & Nueva Zelanda.

• Alexia Putellas- España

Considerada por muchos como la mejor jugadora del mundo actualmente, la jugadora de 29 años se ha convertido en un icono para el Barca. Es la primera jugadora en alcanzar dos balones de oro y dos Títulos de la UEFA y FIFA en años consecutivos, además de tener 100 partidos vistiendo la playera española.

• Lena Oberdorf - Alemania

La joven de 21 años llega con un futuro prometedor a esta justa, siendo la futbolista más joven de la EURO 2022 y nominada a mejor futbolista del año por la UEFA, la germana quiere conquistar el titulo mundialista.

• Linda Caicedo- Colombia

La delantera colombiana ha jugado 3 mundiales en menos de un año, esto por el talento que la llevó a saltar de la Selección Sub 17 a la Sub 20 y entrar a la élite del futbol mundial al ser fichada por el Real Madrid y poderle dar el acceso al presente mundial.

• Marta- Brasil

Considerada como una de las mejores futbolistas de todos los años la carioca también jugara su último mundial pero no quiere irse sin conseguir la única presea que le falta en la vitrina: la copa del mundo.

• Megan Rapinoe- Estados Unidos

La estadounidense es quizá la jugadora más reconocida internacionalmente en el futbol luego de haber representado a Estados Unidos por más de 100 veces y haber ganado dos veces el titulo universitario.

A sus 38 años Rapinoe anunció su retiro de las canchas luego de la presente temporada.

• Sam Kerr- Australia

Las Matilde recibirán el mundial en casa. Sam ganó la Bota de Oro en tres ligas y tres continentes diferentes. Kerr fue la máxima goleadora de la W LEague de Australia en 2017-2018 y 2018-2019 y de la NWSL de Estados Unidos en el 2017, 20018 y 2019 y de la liga de Inglaterra e el 2022 y 2022.

• Keira Walsh- Inglaterra

Su selección sufrió grandes pérdidas por lesiones de varias jugadoras y su ilusión de poder ganar su primer titulo mundialista está en peligro, por lo que la actual jugadora del Barcelona será una pieza clave para su escuadra.

• Ada Hegerberg- Noruega

La noruega fue la primer mujer en ganar un balón de oro en 2018, sin embargo, su carrera se vio empañada con su retiro en el 20017 luego de reclamar el trato de desigualdad entre hombres y mujeres por parte de la Federación Noruega, pero ésta regresó el año pasado. La atacante ha sufrido varias lesiones pero esto no ha mermado que pueda anotar más de un gol por encuentro jugado, esto siendo la máxima goleadora de Champions League Femenina con más de 50 anotaciones.

• Alex Morgan - Estados Unidos

Una de los jugadoras emblema del fútbol femenil. Disputando 3 finales y ganando todas las ediciones jugadas y busca el tricampeonato personal en el 2023. La delantera californiana busca otro récord de goles.