Yamila Rodríguez pide que no la ataquen por su tatuaje de Cristiano Ronaldo

La delantera Yamila Rodríguez tuvo un amargo debut en el Mundial Femenil 2023, pues luego de que la argentina entrara de cambio en el segundo tiempo y la Selección de Argentina cayera por la mínima ante Italia, la atacante fue agredida por los aficionados luego de que le vieran un tatuaje de Cristiano Ronaldo y fuera señalada como ´anti-Messi´.

“Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor”, escribió la jugadora del Palmeiras en sus cuentas de Instagram y Twitter.

“Jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, si no que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido”, agregó.

#YamilaRodríguez su ídolo es Cristiano y punto. No es obligación que sea Messi por ser argentina. Mi Ídola. pic.twitter.com/xIh9A5TPDR — Marcela Caicedo (@munecamarce) July 25, 2023

Cabe mencionar que aunque su inspiración fue Cristiano Ronaldo; sin embargo, la delantera también trae tatuado al astro argentino Diego Armando Maradona; “No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”, concluyó.