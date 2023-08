La vergüenza llamada: Estadio Jalisco

La cancha del Atlas quedó destrozada ante diversos conciertos del espectáculo en los que se vio afectado el encuentro de la jornada 4 entre Atlas vs América, por lo que el mal estado de la cancha desertó varias críticas.

Y es que a falta de cuidados en la cancha del conjunto rojiblanco o solo afectó el duelo de la categoría varonil, sino que también el compromiso que tenía el conjunto Femenil se realizó un día después del que estaba programado. Mientras que Leones Negros jugó como local en otra sede.

“Cuando las canchas no están buenas puede ser por motivos extra, mucha lluvia o algo raro que puede pasar y ahí tal vez el club no tiene tanta culpa. Para mí la Liga tiene que tener criterios muy duros con los equipos que no cuidan de sus propias canchas. Si es un factor externo, bien, encontramos alguna solución, transferimos el partido, bien, y sigue la vida porque esto puede pasar en todas las ligas, pero cuando es un descuido del equipo local que no cuida de su propia cancha hay que tener el criterio de que no puedes perjudicar al otro equipo”, comentó el entrenador André Jardine.

Cabe mencionar que en lo que va del torneo es la segunda ocasión en la que el América batalla con sus rivales por el mal estado de la cancha. La primera vez fue ante Querétaro, pues en La Corregidora también se llevo a cabo un concierto, como lo fue en el Jalisco con la presentación de Romeo Santos.

A MARCHAS FORZADAS



A pesar de la protección que se le dio para el concierto del viernes pasado, la cancha del Estadio Jalisco luce maltratada y se trabaja en su mantenimiento a unas horas del juego de Atlas Femenil esta noche⚽️🏟️🦊. pic.twitter.com/IVmpUqNuli — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) August 14, 2023

De este modo, fue que el personal del Estadio Jalisco comenzó a trabajar en el cuidado de la cancha a marcha forzada; sin embargo, poco valió el esfuerzo, pues dicho terreno de juego no fue apto para que se llevara a cabo el compromiso de la Jornada 4, siendo el Estadio Azteca el testigo de este encuentro.