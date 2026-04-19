Cruz Azul no levanta: Empata con Xolos y suma 8 partidos sin ganar en la Liga BBVA MX / Rodrigo Oropeza

Cruz Azul y Tijuana empataron a uno en polémico encuentro de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul vs Xolos / Rodrigo Oropeza Ampliar

La Máquina tomó la ventaja al minuto 17 tras un penal controversial. Andrés Montaño cayó en el área y Luis Enrique Santander sancionó el tiro desde los once pasos, el cual Gabriel “Toro” Fernández cambió por gol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul ofrecería 6.5 mdd por Gorriarán y Luka Romero entraría en la negociación: ¡Intercambio bomba!

No pasó mucho tiempo, y Tijuana encontró el empate al minuto 25 cuando Mourad El Ghezouani emparejó los cartones tras una serie de rebotes desafortunados para Cruz Azul.

En el segundo tiempo, La Máquina fue el equipo insistente en búsqueda de los tres puntos, sin embargo, celestes y Xolosse tuvieron que conformar con el empate.

Nacho Rivero y Toro Fernández / Jam Media Ampliar

Con la igualada, Cruz Azul llegó a 8 partidos oficiales sin ganar, y además, perdieron posiciones en la tabla general. Tijuana, por su parte, sumó un punto y se mantiene con opciones de entrar a la liguilla.