Ana Guevara y la Conade recibirán 17 demandas de atletas para poder obtener sus derechos

Los problemas para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y Ana Guevara no terminan, pues no es la primera vez que se ven involucrados en polémicas con los atletas, quienes se han manifestado por no recibir el apoyo adecuado para poder competir en sus respectivos compromisos. Sin embargo, en esta ocasión no solo se manifestaron los atletas, sino también los entrenadores de disciplinas acuáticas.

En esta ocasión, los atletas solicitan que se les devuelvan sus becas, las cuales son una parte que les corresponde al pertenecer a la Conade y así puedan continuar con sus entrenamientos de cara a cada una de sus competencias nacionales e internacionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Arce deja de ser director técnico del Puebla

De este modo, en entrevista con El Universal, el abogado Luis Jiménez habló sobre el caso de sus representados y de algunos de los deportistas que han recurrido a él para que les solucione cada una de las peticiones en las que no han visto respuesta por parte de la Conade.

#NACIONAL La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte volverá a enfrentar problemas legales, debido a que recibirá un total de 17 demandas presentadas por atletas y entrenadores de disciplinas acuáticas, quienes solicitan que el organismo que dirige Ana Guevara les… 1/2 — El Bajío (@mx_bajio) August 24, 2023

“Son como 17 demandas más o menos, porque en algunas faltan alguna documentación. Hay otras disciplinas a las que Conade, sin importar cuál es la situación de la Federación, les da recursos sin ningún problema. Es evidente que el problema es un tema personal y no un tema ni administrativo, ni legal, ni de otra naturaleza, es un tema absolutamente personal”, comentó el abogado.