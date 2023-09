Canelo Álvarez revela la fecha de su retiro y tiene la mente puesta en noquear a Jermell Charlo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue muy directo con sus palabras previo a la pelea que tendrá frente a Jermell Charlo, pues al ser cuestionado sobre sus expectativas para dicho encuentro, el tapatío aseguro que si no pensara en dejarlo tirado en el ring estaría mintiendo.

“Sería mentiroso si como peleador te diría que no quiero noquear, siempre uno tiene la mentalidad de ir y acabar la pelea por nocaut, que no suceda es otra cosa, te preparas con el afán de ir a noquear, pero siempre vas con esa mentalidad”, comentó el Álvarez en entrevista con TUDN.

Por otra parte, el pugilista tapatío habló sobre el encuentro que tendrá con el estadounidense en el T- Mobile Arena, pues también está consciente que su contrincante cuenta con las armas suficientes para que le dé batalla al ‘Canelo’.

“No sé cómo vaya a salir a pelear porque tiene varias maneras, agresivo, se sabe mover, contragolpear sabe muy bien, no sabemos cómo va a salir, pero estamos preparándonos para lo que venga. He estado arriba del cuadrilátero con todo tipo de peleadores, contragolpeadores, agresivos, que se saben mover, tengo la experiencia necesaria para lidiar con Charlo. De la derecha y de la zurda, tiene un buen volado de izquierda que con un solo golpe los ha acabado, me tengo que cuidar de todo, hacer mi trabajo, lo que sé hacer, ir hacia el frente, moviendo la cintura y tirando mis golpes”, indicó.

Finalmente, el ‘Canelo’ habló sobre cuándo le pondrá fin a su carrera como boxeador. Por el momento no tiene la fecha exacta, pero sabe que el día que ya no sienta mejor físicamente será el día indicado para colgar los guantes.

“El día que me canse me voy a retirar, el día que yo diga ‘ya no lo hago con las mismas ganas, me pesa irme a concentrar, me pesa ir al gimnasia, a entrenar’ ese día me voy a retirar. Me divierto mucho, disfruto mucho lo que hago y aquí estamos”, apuntó.