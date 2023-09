El legado del Canelo es sacar ventaja de sus rivales: David Faitelson

A horas de que Saúl Álvarez vuelva a subir al ring platicamos en exclusiva con uno de sus principales críticos. El reconocido periodista de ESPN, David Faitelson, que le recordó al Tapatío que, al menos para él, aún hay más dudas que certezas en su carrera y contra Charlo, expone algo más que sus cinturones.

El conductor de Futbol Picante e ESPN KnockOut dijo que, debido a sus últimas batallas, incluida la que perdió contra Bivol, Saúl llega con un mar de dudas contra el gemelo menos reconocido de los Charlo.

“Hay 8 cinturones entre los dos boxeadores. Ambos son indiscutido en su divisiones y ahí está el tema. Charlo va a subir dos divisiones y seguro va a perder velocidad, va mermar las condiciones de Jermelle. Aún así creo que para el sábado hay más dudas en Canelo que en su rival”, dijo David.

Para Faitelson, el bajón en el nivel de Canelo, podría deberse a que su mente ya no está 100% metida en el deporte y posiblemente, cerca del retiro, Canelo empiece a pensar más en el show o en sus negocios

“El Canelo ha dejado mucho que desear en sus últimas peleas. Y no lo dijo y lo veo yo, el propio Canelo lo ha dicho así. Yo me pregunto si ha perdido el hambre. Él lo ha ganado todo y por eso me cuestiono si seguirá enfocado en el boxeo o en sus negocios, o con su familia. Es un gran boxeador, de eso no hay duda, y hoy está muy apartado de ser el mejor libra por libra”.

EL LEGADO DE CANELO ES SIEMPRE SACAR VENTAJA

Si bien, David le reconoce a Canelo toda su calidad y todo lo que ha conseguido en su carrera, no lo puede poner dentro de los mejores de la historia, debido a que la mayoría de sus peleas son condicionadas y sus rivales llegan al ring bajo las condiciones del púgil mexicano.

“Indudablemente tiene su legado en el Box, no puedo llevar un tema que no lo aprecie como boxeador para no ver lo que él ha generado. Pero pareciera que el legado del Canelo es siempre tratar de sacar ventaja sobre el oponente. Esta vez no es la excepción. Hoy hace subir a Charlo dos divisiones y eso lo hace tener más dudas que virtudes”.

Álvarez no es un talento natural, sino hecho a base de trabajo:

“Canelo no ha sido forjado naturalmente. Él ha ido mejorado a base de trabajo, de esfuerzo, ahí con Eddy y Chepo Reynoso. Ha cambiado mucho, pero si él, repito, no está enfocado al 100% puede empezar a tener problemas para sus próximas peleas”.

Por último, el periodista criticó que, a pesar de que había más opciones para pelear este 30 de septiembre, Canelo Álvarez le huyó a sus dos rivales más fuertes dentro de la baraja. David Benavidez, que lo está buscando desde hace ya un par de años y la revancha que Bivol le ofreció, incluso en su propia categoría.

“La verdadera derrota que le ha pegado a su carrera a Canelo ha sido con Bivol. Yo creo que hoy en día, su mejor pelea, para ganar credibilidad, es con Benavidez, de su peso, excampeón, muchacho de muchas condiciones. O si no, con Dmitri Bivol. El ruso le dijo que la revancha en las 175 libras y Canelo dijo que no, le dijo que el bajaba a las 168 y ponían sus 4 títulos en juego y Canelo también le dijo que no. Ahí está la crítica para Saúl”.