Texas Rangers firma al mexicano Ángel Arredondo, exjugador de los Diablos Rojos

Este lunes los Diablos Rojos del México hicieron oficial la llegada de Ángel Arredondo con los Rangers de Texas, quienes actualmente presumen el campeonato de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. En compañía de su familia, los scouters de la MLB y Jorge del Valle, vicepresidente del conjunto escarlata fue que se dio a conocer dicha noticia.

“Estoy muy contento, nervioso y estoy muy agradecido con ambas organizaciones. Es un día muy especial porque se está reflejando el trabajo que he estado haciendo por muchos años y eso me hace sentir muy satisfecho. Ha valido la pena todo el sacrificio que he hecho, desde dejar a mi familia hasta las cosas que he hecho para cuidarme”, explicó Arredondo.

Ángel Arredondo es hijo del expelotero Hernando Arredondo, el jugador mexicano firmó con los Diablos Rojos del México el 18 de octubre de 2021, desde entonces, su trayectoria comenzó en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú y posteriormente a dio un salto a la Liga Invernal Mexicana y la Liga Mexicana de Beisbol.

“Sí hay un cambio mental y físico en mi, creo que estoy más maduro como pelotero”, continuó el pelotero. “Jugar en la LMB me permitió tomar mucha experiencia y eso me hace sentir que estoy más maduro dentro del terreno y yo creo que eso me va a ayudar mucho para lo que viene en mi carrera”, agregó.

Del infierno hasta Texas 🇺🇸



Felicidades Ángel por tu esfuerzo, no cabe duda que eres un #EgresadoQueInspira 🎓orgullosamente desarrollado de la @AcademiaAHH pic.twitter.com/ihPqAxNwcs — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) January 15, 2024

Cabe mencionar que desde los cuatro años de edad, Ángel Arredondo tuvo el gusto por este deporte luego de que jugara con la Liga Sector Pesca de Guaymas. Mientras que su debut en la máxima categoría fue el 21 de abril contra los Tigres de Quintana Roo.