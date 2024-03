Liga MX: Designaciones arbitrales para la Jornada 12 del Clausura 2024

Las designaciones arbitrales para la Jornada 12, fecha que incluye ni más ni menos que una nueva edición del Clásico Nacional en la Liga BBVA MX, se han dado a conocer, y el silbante asignado para el duelo más relevante del torneo no fue la única gran novedad entre los elegidos para pitar este fin de semana.

Primero destaca que Fernando Hernández será el encargado de mediar el encuentro entre Chivas y América. El apodado ‘Kurro’ recibirá la gran oportunidad de regular el Clásico Nacional a pocos días de que se cumpla un año del insólito episodio en el que propinó un rodillazo a Lucas Romero de León en un partido ante las Águilas, y por el cual fue suspendido 12 encuentros.

Por otra parte, sobresale que por segunda semana consecutiva una silbante tendrá la oportunidad de pitar un partido de la Primera División varonil, pues Karen Hernández Andrade fue asignada al León vs Puebla, convirtiéndose así en la tercera mujer en mediar un encuentro de Liga MX en la historia, después de Virginia Tovar y Katia Itzel García.

⚽️ La Comisión de Arbitraje informa las Designaciones Arbitrales de la Jornada 1⃣2⃣ de las @LigaBBVAMX ✅



🔗https://t.co/wMrivXAXLB pic.twitter.com/CHBN67j0pK — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 14, 2024

En otros llamados destacados en el arbitraje, César Ramos se encargará del Toluca vs Pumas, Fernando Guerrero regulará el Cruz Azul vs Necaxa, Ismael López Peñuelas mediará el Atlas vs Monterrey y finalmente, Luis Enrique Santander pitará el encuentro entre Querétaro y FC Juárez.