América vs Cruz Azul: ¿Cuál fue la última final entre el uno y el dos?

EQUIPOS QUE MAS VECES HAN ELIMINADO A UN MISMO RIVAL EN LIGUILLA:



12 / AMÉRICA vs Cruz Azul

9 / AMÉRICA vs GUADALAJARA °

8 / AMÉRICA vs UNAM

7 / TOLUCA vs Santos

6 / UNAM vs Cruz Azul

6 / TOLUCA vs América

6 / TIGRES vs Toluca