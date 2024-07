Alexa Moreno: Cuando y a qué hora compite, Ver EN VIVO, Juegos Olímpicos París 2024

¡Gimnastas mexicanas 🇲🇽🤸🏻‍♀️ por la gloria!

Alexa Moreno 🇲🇽, Ahtziri Sandoval 🇲🇽 y Natalia Escalera 🇲🇽 debutan en el All Around de Gimnasia Artística 🤸🏻‍♀️

Venga Chicas 👊

•Domingo 28 de Julio 🗓️ 1:30 AM 🕜 TCM 🇲🇽 https://t.co/TuQeuobXHH pic.twitter.com/EhKevxGz4H