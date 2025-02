Rubilio Castillo habría sido víctima de racismo por parte de Joel Contreras

En el duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga BetPlay 1- 2025, Once Caldas y el Deportivo Pereira disputaron una edición más del clásico de la región cafetera de Colombia; sin embargo, aunque fue un duelo muy intenso lleno de goles, desafortunadamente los actos de racismo se hicieron presentes.

Y es que luego de que Once Caldas lograra llevarse el encuentro con un marcador de 3-1, el entrenador del Deportivo Pereira, Luis Fernando Suárez hizo una denuncia sobre insultos racistas que recibió el hondureño Rubilio Castillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: James Rodríguez: Es un honor hacer gol a equipos grandes como América

El jugador hondureño fue el encargado de anotar el único tanto por parte del Deportivo Pereira con apenas 18 minutos en el reloj, aunque al principio todo fue alegría por haberle dado la ventaja momentánea al equipo, posteriormente el momento se opacó cuando las cámaras captaron que Rubilio Castillo estaba siendo consolado por sus compañeros.

La razón por la que tanto jugadores del Once Caldas como del Deportivo Pereira se habrían acercado a Rubilio Castillo fue por presuntos insultos racistas por parte de Joel Contreras, quien es acusado de haberle dicho “simio” al hondureño.

El hondureño Rubilio Castillo llorando tras haber sido víctima de supuesto racismo. Hasta su rival Dayro Moreno lo consuela.

Cada vez cae más bajo el fútbol colombiano.pic.twitter.com/jlsN1bxvAw — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) February 20, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo ‘N’, expresidente de Cruz Azul es hospitalizado y suspenden su proceso legal en su contra

Joel Contreras desmiente las acusaciones en su contra en el estadio Palogrande de Manizales

Joel Contreas aseguró que no hubo ningún insulto hacia Rubilio Castillo, ya que él se encontraba cerca del árbitro Diego Ulloa y sin problema alguno pudo haberlo escuchado y expulsado de inmediato.

“Es una escena bastante triste. En la cámara se ve que no le digo nada, antes me acerco a darle la mano. Lo único que le dije fue: ‘Levántese’. El otro se paró prácticamente a llorar y a decir que yo le había dicho simio, cuando las cosas no son así. Tengo una familia que me ha inculcado valores y respeto”, declaró Contreras en zona mixta.

“Donde yo hubiera dicho eso, el árbitro, que estaba al lado, me hubiera expulsado. Ellos (jugadores del Pereira) sabían que yo tenía amarilla. Como es un clásico, querían que quizás me expulsaran diciendo que yo había sido racista”, agregó.