La Comisión de Árbitros continúa su reestructuración

Tras las recientes modificaciones, la Comisión de Árbitros afrontará un nuevo reto de cara a su reestructuración, con lo que ya anunciaron nuevos cambios con los que esperan tener resultados importantes.

Como una de sus principales puntos de atención, la Comisión destacó su compromiso hacia una capacitación constante con los VAR y AVAR para que de esta forma exista una actualización oportuna en cuanto a su uso, así como acceder a nuevas tecnologías que contribuyan a la justicia deportiva.

La Comisión de Árbitros continúa con su reestructuración

Dentro de su esquema de trabajo, habrá modificaciones en el Comité Evaluador del Arbitraje, el cual estará conformado por el ex árbitro Diego Montaño, el ex director técnico Miguel España y el ex jugador Edgar Dueñas, quién entrará en el lugar de Luis Fuentes, quién salió al recibir una oferta deportiva.

Además, el organismo señaló estar abierto a cualquier tipo de aclaración con los clubes con respecto a jugadas en las que tengan dudas o requieran explicación a detalle, esto con la finalidad de establecer transparencia a todo tipo de situaciones y llevar una buena comunicación.