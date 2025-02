Rayados jugaría los Octavos de Final de la Champions Cup en el estadio de Santos por culpa de Shakira

Los Rayados de Monterrey se preparan para disputar los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, los cuales se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de marzo, mismas fechas en las que la cantante Shakira tiene programados un par de conciertos en el Gigante de Acero como parte de su gira “Las Mujeres ya no lloran World Tour”.

De este modo, dichos eventos podrían llegar a afectar a los Rayados en su clasificación a la siguiente ronda de la Champions Cup, por lo que el cuadro albiazul se vería obligado a buscar otro estadio para jugar como local, ya que el armado del escenario para la colombiana comenzaría días antes.

El juego de Ida de los Octavos de Final está programado para el miércoles 5 y la vuelta el 12 de marzo, en el BBVA, mismo día del concierto de Shakira. Desafortunadamente, ante este esta situación los posibles rivales de Rayados ya avisaron que nos serán flexibles para cambiar de sede o algo que beneficie a la Pandilla.

Por el momento Rayados todavía no conoce a su rival para enfrentar los Octavos de Final, pero comienza a buscar alternativas para el partido de vuelta y algunas de sus opciones son el Volcán, así no saldrían de Monterrey. Otra alternativa que estarían considerando es trasladarse al TSM, la casa de Santos Laguna.

🚨 El concierto de Shakira en Monterrey puede provocar que los Rayados se vayan a jugar a Torreón si avanza Vancouver, según @santiago4kd pic.twitter.com/fgyM284eIL — DLPTLV (@dlptlv) February 25, 2025

Escenario para Rayados de cara a los Octavos de Final de la Champions Cup

El próximo rival para Monterrey en los Octavos de Final de la Champions Cup saldrá de la llave entre Saprissa vs Vancouver Whitecaps. Si el cuadro tico avanza a la siguiente fase, hay una posibilidad de que se cambie la fecha en que jueguen como local, ya que el Saprissa cerraría como local el 12 de marzo y el juego no sería en Monterrey. Si Vancouver Whitecaps califica, su postura es negativa y no está dispuesto a mover el calendario, aquí es donde Rayados buscaría alternativas para jugar como local fuera del Gigante de Acero.