Hugo Sánchez rechaza dirigir a Pumas tras el despido de Gustavo Lema: “Ahora mismo no es conveniente”

En el marco de la Jornada 9 del Clausura 2025, Pumas sufrió un descalabro a manos de Tijuana, aunque el entrenador Gustavo Lema no estuvo presente en dicho compromiso, tras ser expulsado el sábado pasado en el Clásico Capitalino, el cuadro universitario tomó la decisión de destiuir de su cargo al argentino.

Y es que con la reciente derrota frente a Xolos, Pumas sumó tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, por lo que la directiva auriazul dio a conocer la madrugada de este martes que terminaba su vínculo laboral con Gustavo Lema. Luego de que el argentino dejara su cargo como Director Técnico del cuadro universitario, comenzaron a sonar nombres para llegar al banquillo entre ellos el de Hugo Sánchez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo, aunque el Pentapichichi es un viejo conocido en el Pedregal por su paso como jugador e incluso también como entrenador, la máxima figura del cuadro auriazul descartó volver a tomar las riendas del equipo ya que tiene otras prioridades para volver a su etapa como Director Técnico, entre ellas dirigir a la Selección Mexicana.

“No, no estoy listo. Estoy listo para una aventura más importante como un Mundial, una Selección Mexicana, pero para un equipo mexicano ahora mismo no. No es que le diga no (a Pumas). Yo soy puma de corazón y puedo colaborar, construir, y apoyar a Pumas toda mi vida porque yo soy de ahí, entonces ser técnico ahora mismo no es conveniente”, comentó Sánchez en Futbol Picante de ESPN.

"ESTOY LISTO PARA UNA SELECCIÓN MEXICANA PERO PARA PUMAS NO" 😮@hugosanchez_9 no aceptaría dirigir a Pumas.



Disfruta Futbol Picante en ESPN y #DisneyPlus. pic.twitter.com/Jw9wykv9nw — Futbol Picante (@futpicante) February 26, 2025

Luego de que Hugo Sánchez no considerara conveniente ser el nuevo entrenador de Pumas, el también exseleccionado nacional dio el visto bueno para que Jaime Lozano sea el relevo de Gustavo Lema, ya que de momento su nombre suena fuerte para dirigir a los universitarios.

“Yo no dudo, nadie debe de dudar, Jaime dirigió a la Selección Mexicana y resulta que ya ha tenido una preparación. No le dejaron llevar a buen puerto el proyecto”, agregó.