Se cumplen tres años del 5M, la batalla campal que se registró en el Corregidora; Resistencia Albiazul busca volver al estadio tras cumplir sanción de veto

Se cumplen tres años de aquel sábado negro que marcó el futbol mexicano. Corría el minuto 63 del tiempo reglamentario cuando en la tribuna del estadio La Corregidora ocurrió una riña entre los grupos de animación de Gallos Blancos y Atlas, que dejaría 27 lesionados, uno de ellos de gravedad.

Tres días después de dicho acontecimiento, Mikel Arriola, Presidente de la Liga BBVA Bancomer y Yon de Luisa, en ese momento Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol anunciaron las sanciones que se tomarían, entre las cuales se encontraba el veto durante 1 año para el grupo de animación de los Gallos Blancos en calidad de visitante y 3 años para que volvieran al coloso del cimatario.

Pero no hay fecha que no llegue, ni tiempo que no se cumpla. La “Resistencia Albiazul” se pronunció tres años después ante dicho castigo con la publicación de un comunicado en sus redes sociales en donde aclaran que el grupo de animación cumplió con la sanción y manifiestan toda la disponibilidad para generar espacios con las autoridades competentes para tener acuerdos compromisos para el regreso de la “barra” sea un hecho.

“Entendemos que el regreso del grupo de animación debe ser una decisión bien analizada, pero sobre todo consensuada entre los actores que convergen en un partido de futbol”, se lee en una parte del comunicado.

Sin instrumentos, afición del Querétaro toma parte de la cabecera norte y hace cánticos de la porra 'Resistencia Albiazul'.



Aunque se esperaba que el próximo 14 de marzo cuando Gallos reciba a Mazatlán, encuentro correspondiente a la Jornada 12 el grupo de animación podría estar presente, el comunicado asegura que no es así y no se presentarán como tal; sin embargo, invitan a la afición queretana a seguir apoyando al equipo como lo han hecho durante los últimos seis torneos.

Hasta ahora el Presidente de la Liga MX no se ha pronunciado sobre el tema y se espera que en los próximas días se pueda dar una un fallo sobre él.