Antonie Griezmann le lanza un guiño al América y su afición se ilusiona con su fichaje; esto es todo lo que sabemos

En redes sociales, desde hace ya varios mercados de futbol, la ‘broma’ sobre una posible llegada de Antoine Griezmann al América ha estado presente. Comenzó como un chisme de una cuenta famosa por supuestamente adelantar fichajes y aunque al final de cuentas descubrieron que era un fraude, el rumor quedó y va en aumento en los últimos meses.

De acuerdo a otros insiders, las Águilas han querido buscar un bombazo desde el año pasado y en invierno, sin embargo no se ha podido concretar. La directiva busca refuerzos en Europa y sin saber todavía nombres, la afición espera un nombre grande.

Sonó Ángel di María, el mismo Raúl Jiménez y ahora se dice que desde la Premier League hay alguien ya en carpeta y listo para venir a Coapa este verano. Adama Traoré es el que más suena.

Por si fuera poco, el reconocido periodista español, Julio Maldonado, recientemente dijo que Javier Aguirre le ha confirmado que América buscará fichar a alguien importante proveniente del futbol español, por eso el rumor de Griezmann se ha encendido de nueva cuenta.

EL GUIÑO DE GRIEZMANN AL AMÉRICA

Y si todo lo anterior no era suficiente, en las últimas horas una imagen se hizo viral en X e Instagram donde se ve a Antoine Griezmann con el uniforme del América rumbo al Mundial de Clubes.

El arte fue realizado por el usuario ‘AKYANYME’, un conocido diseñador de internet, famosos por haber hecho colaboraciones con la Liga MX para logos en Finales y recientemente se ha encargado de los diseños de los talentos de la barra del Club América para los juegos de Concacaf.

Rápido la postal fue creciendo en popularidad, la subió en todas sus cuentas y horas después compartió que el propio Griezmann le dio LIKE a su imagen vestido de azulcrema.

Esto provocó que la afición del América se volviera loca y fue tan grande el tema de conversación que el lunes por la noche, el delantero francés fue tendencia en redes en México.

El americanismo sueña ahora con ver a Antoine en su equipo el próximo ciclo y en espera de su resolución para ver si pueden ir al Mundial de Clubes, ya se imaginan al Campeón del Mundo en el equipo de Jardine.

Antoine Griezmann y su like al América Ampliar

NO TODO ES COLOR DE ROSA

La mala noticia para la gente de América es que la imagen donde aparece su LIKE es falsa. Revisando el posteo original del diseñador, Griezmann no reaccionó y ni siquiera lo sigue, por lo que no hay manera de que el Campeón del Mundo sepa que en América sueñan con su llegada.

Además, en Estados Unidos dan por hecho que el LAFC ya tiene su contratación adelantada para este próximo periodo de pases. Un club de una ciudad donde Antoine se siente feliz, donde viaja constantemente, donde vive su amigo Carlos Vela y donde tiene el Baloncesto, su deporte favorito, a la vuelta de la esquina.

El valor del francés está fuera del radar del América y de todo el futbol mexicano. Valuado en 20 millones de euro y una cláusula de más de 30 MDE por parte del Atlético de Madrid y un contrato vigente hasta el 2026.