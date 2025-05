Cruz Azul vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de la Semifinal de la Concachampions

Buen partido entre Cruz Azul y Tigres para definir al segundo finalista de la CONCACAF Champions Cup. La Máquina buscará el pase a la final en el Estadio Olímpico Universitario en donde su afición ha logrado asentarse.

Del otro lado, los felinos querrán regresar a una final internacional tras cinco años de ausencia y en donde los torneos de CONCACAF siguen siendo cuenta pendiente, pues solo tiene uno en su historia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fernando Gago deja de ser entrenador de Boca Juniors; Martín Anselmi en la cuerda floja con el Porto

Es así como Cruz Azul y Tigres jugarán la vuelta de la semifinales de la CONCACAF Champions Cup, la cual está empatada un gol en el global.

Cabe mencionar que en dado caso de que los comandados por Guido Pizarro avancen a la final, los Tigres tendrán la oportunidad de disputar su segundo Mundial de Clubes en su historia. Ambas escuadras aprovecharán que no llegarán a Ciudad Universitaria con desgaste físico, ya que no tuvieron actividad durante el Play In, tras calificar de manera directa a la Liguilla de la Liga MX.

CRUZ AZUL VS TIGRES, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Jueves 1 de mayo de 2025

Jueves 1 de mayo de 2025 HORA: 20: 00 Hrs (Tiempo del centro de México)

20: 00 Hrs (Tiempo del centro de México) ESTADIO: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario TV: Tubi