América: Los 5 jugadores que pueden suplir a Diego Valdés en las Águilas

América ha pedido a uno de sus mejores hombres de los últimos tiempos. Cuando la posición del #10 casi ha desaparecido, en Coapa se encontraron con Diego Valdés y el chileno les cambió la historia.

Tres años y seis títulos después, Diego ha dicho adiós a las Águilas. Entre lesiones y baja de juego, Jardine no lo podía tener más minutos en la cancha y ambas partes decidieron que así, terminara su ciclo en el club.

Valdés se fue siendo una leyenda absoluta. Clave en los primeros dos títulos del tricampeonato y para muchos, siendo el mejor jugador de la Liga MX durante el ciclo 22-23.

Él ya firmó con Vélez en Argentina y ahora viene un dilema grande para el equipo azulcrema: ¿Cómo se le puede sustituir? ¿A quién fichar en su lugar? ¿Puede alguien de su misma calidad llegar a la institución amarilla?.

Hoy, en W Deportes te dejamos 7 opciones de futbolistas que no solo juegan su misma posición, sino que, podrían tener la misma o aún más calidad que Valdés en su última temporada y que sin duda, serían bombazos para el Ame.

LEO FERNÁNDEZ

Un viejo conocido del fútbol mexicano. El charrúa que brilló con Toluca, que con Tigres no pudo y que en Brasil pasó de noche, hoy es, para muchos, el mejor enganche de todo el continente. Con Peñarol hizo historia al conseguir títulos en su primera temporada y fue clave para llegar a Semifinales de Copa Libertadores.

Con 26 años y un valor de 8 millones de dólares, el menudito y talentoso uruguayo podría ser el sustituto ideal para Diego Valdés.

JUAN BRUNETTA

Si nos quedamos en el territorio local, hay un #10 que puede cambiar un partido el solo y se llama Juan Brunetta.

Con Santos la rompió toda y aunque después de un año con Tigres poco ha podido hacer, en términos individuales sigue brillando cada que sale a la cancha.

El argentino está valuado en poco más de 6.5 millones de dólares y todavía dos años de contrato con Tigres.

Juan Brunetta la rompe con Tigres

PIERO QUISPE

El peruano ya no entra en planes de Pumas y aunque desde que llegó a México no ha podido lucir como lo hacía en la U, sus cualidades con la pelota no están en duda.

Hace unos días publicamos que América sí lo tenía entre sus opciones y que observaba de reojo la situación contractual con Universidad Nacional.

Piero Quispe gusta mucho en América

KEVIN CASTAÑEDA

En México es raro ver a enganches, cada vez quedan menos pero en Tijuana juega uno y por sí solo, ha sabido brillar. Se trata de Kevin Castañeda, que en Xolos le ha dado un aire fresco a esa posición.

Dinámico, rápido, ágil y con el golpeo de balón más fácil de toda la Liga MX. Un estilo diferente de 10, pero joven, con futuro, coste bajo y lo más importante: mucho gol.

Kevin Castañeda ha tenido buenas temporadas con Xolos

ALAN PATRICK

Tal vez por edad, el menos probable, pero en calidad podría ser el mejor de esta lista.

Con 34 años, Alan Patrick del Inter de Porto Alegre no se cansa de maravillar a todo Brasil con su cadencia con la pelota. Un temblé y nervios de acero, visión única para poner pelotas de gol casi imposibles, regate y pisada de balón y mucho gol.

Encima, ya no es tan caro como hace 6-7 años que también sonó para llegar al nido. De acuerdo a transfermarket, solo está valuado en 3.5 MDD.

Otra noticia positiva para el mundo brasileño y para el futbol del talentoso y del valiente.



Alan Patrick sigue siendo de los mejores enganches del mundo y sigue deslumbrando al continente con su capacidad técnica y una revolucionada forma de producir.



Un último pase único

SERGIO CANALES

En México también está Sergio Canales, que con Monterrey la rompió toda en su primer año: el Español ha demostrado su calidad de primer nivel y en solo dos temporadas ya se ha puesto entre los mejores jugadores de toda la Liga MX.

El CM de esta cuenta ya no tiene palabras para describir este GOLAZO de DON SERGIO CANALES MADRAZO.🤩

Sólo disfruten esta obra de arte. 🎨🖼️



Sólo disfruten esta obra de arte. 🎨🖼️ https://t.co/mBQ5bDfsoy pic.twitter.com/hn5ZQxKujE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 20, 2024

JOSÉ PARADELA

Y por último, el deseo de todo equipo del fútbol mexicano. Paradela, el grano angular de Necaxa, una de las actuales figuras de toda la Liga y que en solo un año en México ya se ganó el respeto y admiración de mucha gente.

Si alguien se lo quiere sacar a los Rayos, va a tener que pagar poco más de 10 millones, así que América podría hacer un esfuerzo y adquirir al que muchos llaman el pequeño Riquelme. Así, de ese tamaño es el talento de José.