Tigres vs San Diego: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 2 de la Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 nos regala un duelo vibrante este viernes en el Snapdragon Stadium, donde los Tigres UANL, uno de los gigantes de la Liga MX, se enfrentarán al San Diego FC, el sorprendente líder de la Conferencia Oeste de la MLS, en la Jornada 2 de la fase de grupos. Este encuentro promete ser un choque de estilos y ambiciones, con ambos equipos buscando consolidar su camino hacia los cuartos de final en este torneo binacional que enfrenta lo mejor del fútbol mexicano y estadounidense.

Los felinos llegan con la moral por las nubes tras una contundente victoria 4-1 sobre el Houston Dynamo en la Jornada 1. Con un doblete de Ángel Correa y goles de los mexicanos Diego Lainez y Ozziel Herrera, el equipo dirigido por Guido Pizarro demostró su poderío ofensivo y una solidez que los posiciona como líderes entre los clubes de la Liga MX en esta edición. Tigres, con un plantel estelar que incluye a figuras como Nahuel Guzmán, Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez, buscará imponer su jerarquía y experiencia en torneos internacionales. Sin embargo, el equipo auriazul no la tendrá fácil, ya que enfrentará a un rival motivado y en un escenario que promete ser hostil. Además, el viaje a San Diego no estuvo exento de complicaciones, con retrasos logísticos que dejaron al equipo varado en Houston, lo que podría influir en su preparación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Córdova queda borrado de Tigres y podría llegar a un grande del futbol mexicano

Por su parte, el San Diego FC, en su temporada debut en la MLS, ha sorprendido al liderar la Conferencia Oeste con 46 puntos tras 25 partidos. Sin embargo, su estreno en la Leagues Cup no fue el esperado, cayendo 3-2 ante el Pachuca de la Liga MX, con goles de Emmanuel Boateng y Luca Bombino que no alcanzaron para remontar. La expulsión de Anders Dreyer en ese partido será una baja sensible para este duelo, pero el equipo cuenta con el talento del mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien buscará brillar ante su exliga y liderar a los suyos hacia una victoria crucial. Bajo la dirección de Mikey Varas, San Diego está obligado a sumar puntos para evitar una eliminación temprana, y su condición de local en el Snapdragon Stadium, respaldado por una afición entusiasta, podría ser un factor determinante.

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre Tigres y San Diego FC, lo que añade un ingrediente extra de incertidumbre. Mientras Tigres apuesta por su experiencia y profundidad de plantel, San Diego confía en su ímpetu y en el liderazgo de Lozano para dar la sorpresa. El formato de la Leagues Cup, que no permite empates en la fase de grupos y define un punto extra en penales, garantiza un partido intenso de principio a fin.

😆 ¡Alegría que hoy juega el equipo de Pizarro! pic.twitter.com/BoktjWzIfo — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 1, 2025

En este encuentro, Tigres parte como favorito por su contundencia en la Jornada 1 y su experiencia en competiciones de alto nivel. Sin embargo, San Diego, con el respaldo de su afición y la calidad de “Chucky” Lozano, no será un rival fácil. Se espera un partido cerrado, con goles de ambos lados, pero con una ligera ventaja para los felinos.

TIGRES VS SAN DIEGO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Viernes 1 de agosto

Viernes 1 de agosto Hora: 21:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

21:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Snapdragon Stadium

Snapdragon Stadium TV: Apple TV (MLS Seasson Pass)