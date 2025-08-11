Selección Nacional de México Sub-15 consigue título del campeonato de la CONCACAF

La Selección Nacional de México Sub-15 se proclamó campeona del Campeonato de la Concacaf. El combinado mexicano mostró un futbol muy dominante para derrotar 5-0 a Estados Unidos en la Final, para levantar el título en Costa Rica, sede del evento.

La escuadra nacional se valió de un contundente primer tiempo para encaminar su victoria, con los goles de Juan Carlos Martínez Jr, quien marcó un doblete (16’ y 24’), Paxon Ruffin (20’), Da’vian Kimbrough (22’). En la segunda mitad, el conjunto mexicano se encargó de mantener la ventaja e incluso logró aumentarla, con un gran disparo de Lisandro Torres (65’), quien definió así el marcador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Monterrey y Guadalajara serán sedes del Repechaje del Mundial 2026

En los reconocimientos individuales, la Selección Nacional de México Sub-15 también fue la más destacada del torneo.Juan Carlos Martínez Jr. fue reconocido como el Mejor Jugador del evento.Da’vian Kimbrough recibió la Bota de Oro como el máximo goleador del Campeonato.

Buena disciplina durante el torneo Ampliar

El Premio Fair Play también lo recibió la Selección de México Sub-15 por su buena disciplina durante el torneo. Este título confirma el desarrollo de las Selecciones Nacionales Menores de México en la región, ya que la Sub-20, Sub-17 y Sub-15 son actualmente las campeonas en sus respectivas categorías en la Concacaf.