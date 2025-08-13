PSG conquista su primera Supercopa de Europa tras vencer al Tottenham

En una noche cargada de dramatismo y emociones en el Bluenergy Stadium, el Paris Saint-Germain se alzó con la Supercopa de Europa 2025 tras una remontada histórica frente al Tottenham Hotspur. El encuentro, que culminó con un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y una victoria parisina por 4-3 en la tanda de penales, no solo marcó el primer título continental de la temporada para el PSG, sino que también reafirmó su carácter y ambición bajo la dirección de Luis Enrique.

El partido comenzó con un Tottenham sólido y bien estructurado bajo el mando de su nuevo técnico, Thomas Frank. Los Spurs, campeones de la Europa League, aprovecharon su disciplina táctica y el poderío en el balón parado para tomar la delantera. Micky van de Ven abrió el marcador en el minuto 39 tras un rebote en el área, y Cristian “Cuti” Romero amplió la ventaja al 48’ con un cabezazo que evidenció un error del portero parisino Lucas Chevalier. En ese momento, con un 0-2 en el marcador, todo parecía indicar que el Tottenham se encaminaba hacia su primera Supercopa de Europa.

Sin embargo, el PSG, conocido por su capacidad para reinventarse en los momentos críticos, no se dio por vencido. El entrenador Luis Enrique movió sus piezas desde el banquillo con maestría, introduciendo a Kang-In Lee y Gonçalo Ramos, quienes se convirtieron en los héroes inesperados de la noche. En el minuto 85, un zurdazo espectacular de Kang-In Lee desde la frontal del área recortó distancias, encendiendo la chispa de la esperanza parisina. Cuando el reloj marcaba el 90+4, un centro preciso de Ousmane Dembélé encontró la cabeza de Ramos, quien igualó el marcador en un momento de éxtasis que llevó el duelo a la tanda de penales.

En la definición desde los once pasos, la tensión fue máxima. El Tottenham comenzó con ventaja tras el gol de Dominic Solanke y el fallo de Vitinha, pero Lucas Chevalier, criticado por su error en el segundo gol de los Spurs, se redimió deteniendo el disparo de Van de Ven. Los penales de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé y Kang-In Lee fueron impecables, y Nuno Mendes selló la victoria con un disparo certero que desató la celebración parisina.

Esta victoria no solo representa la primera Supercopa de Europa en la historia del PSG, sino que también envía un mensaje contundente al resto de Europa: el conjunto francés está listo para competir por todo en la temporada 2025-2026. A pesar de llegar al partido con poco rodaje tras una derrota en el Mundial de Clubes ante el Chelsea y la polémica por la exclusión de Gianluigi Donnarumma, el PSG demostró resiliencia y calidad. Luis Enrique, cuestionado en algunos momentos, consolidó su liderazgo con un planteamiento que, aunque tardó en carburar, terminó siendo efectivo gracias a los ajustes tácticos y la mentalidad ganadora de su equipo.

Por su parte, el Tottenham se va con la cabeza en alto, pero con el sabor amargo de haber dejado escapar un título que parecía en sus manos. La propuesta de Thomas Frank, basada en presión alta y solidez defensiva, fue efectiva durante gran parte del encuentro, pero la falta de contundencia en los minutos finales y los errores en la tanda de penales, especialmente el fallo de Mathys Tel, terminaron costándoles caro.

La Supercopa de Europa 2025 quedará en la memoria como un partido de infarto, donde el PSG mostró que, incluso en sus peores momentos, tiene el talento y el carácter para revertir cualquier adversidad. Con este título, los parisinos abren la temporada con un impulso anímico que los posiciona como favoritos para seguir dominando en Europa, mientras el Tottenham regresa a Londres con la lección de que, en el fútbol, nunca se puede dar nada por ganado hasta el pitido final.