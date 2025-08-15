Jesús Corona se despide del fútbol mexicano, tendrá homenaje y despedida en el Apertura 2025

El fútbol mexicano se prepara para despedir a uno de sus más grandes íconos. José de Jesús Corona, el legendario portero que marcó una era en el balompié nacional, ha tomado la decisión de colgar los guantes y tendrá una despedida oficialmente de las canchas.La despedida del portero veterano será en el juego que disputarán Xolos y Cruz Azul, equipo en el que Jesús Corona hizo historia al ser uno de los jugadores que terminó con la sequía de títulos de la Máquina al conquistar la novena estrella.

De este modo, dicho encuentro no será uno más en el calendario, sino una celebración de la trayectoria de un guardameta que dejó una huella imborrable en el fútbol mexicano y, especialmente, en el corazón de la afición celeste. A sus 44 años, “Chuy” Corona, como lo conoce cariñosamente la afición, colgará los guantes tras una carrera repleta de éxitos. Con 504 partidos disputados bajo el arco de Cruz Azul, club donde se convirtió en figura indiscutible, Corona no solo defendió la portería, sino que encarnó el espíritu de lucha y compromiso que caracteriza a los grandes.

Su palmarés es un reflejo de su grandeza: títulos como la Liga MX, la Copa MX, la Supercopa MX, la Copa de Campeones de la Concacaf, la Copa Oro y una histórica medalla de oro olímpica en Londres 2012 son solo una muestra de su legado. La decisión de Xolos de registrar a Jesús Corona específicamente para este partido es un gesto que trasciende lo deportivo. Según reportes, el arquero ha estado entrenando por separado, preparándose para este momento único donde se reencontrará con la afición de Cruz Azul, el club que lo vio brillar durante 14 años.

Xolos planea que el partido de despedida de José de Jesús Corona se lleve a cabo en el partido ante Cruz Azul de la J11, el 28 de septiembre.



"Chuy" ha estado trabajando en el gimnasio y, aunque no entrena al parejo del grupo, fue registrado para poder disputar su último juego. pic.twitter.com/3krsk67SU9 — Xolos Info (@Xolos_Info) August 13, 2025

¿Cuándo será el homenaje de Jesús Corona?

Este homenaje, respaldado por ambos equipos, se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre de 2025, cuando los Xolos de Tijuana reciban a Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2025 y promete ser un evento cargado de nostalgia y emociones, uniendo a las hinchadas de Tijuana y Cruz Azul en un reconocimiento a la carrera de un portero que marcó época.

El adiós de Corona no solo cierra un capítulo en su vida, sino en la historia del fútbol mexicano. Sus atajadas memorables, y su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo han convertido en un referente. Chuy Corona recibirá el aplauso final de una afición agradecida, en un partido que, más allá del resultado, será una fiesta para honrar a un verdadero ícono.