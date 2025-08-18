Real Madrid vs Osasuna, EN VIVO, Jornada 1 LALIGA 2025, a qué hora y dónde ver partido

El telón de LaLiga 2025/26 se alza en el Santiago Bernabéu con un enfrentamiento que promete emociones: Real Madrid recibe a Osasuna en la primera jornada, este martes 19 de agosto

Bajo la batuta de Xabi Alonso, los merengues buscan arrancar la temporada con fuerza tras una campaña 2024/25 que dejó un sabor agridulce, con un segundo puesto en Liga y una eliminación dolorosa en semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0). Enfrente, un Osasuna renovado, liderado por Alessio Lisci, aspira a dar la sorpresa y acercarse a su sueño de competiciones europeas.

Los Merengues inician una nueva era con Xabi Alonso al mando, quien debuta oficialmente en Liga tras una pretemporada corta pero efectiva, destacando una goleada 4-0 al WSG Tirol, con Kylian Mbappé y Arda Güler como protagonistas. Los blancos han invertido 167 millones de euros en cuatro refuerzos de peso: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, quienes podrían debutar en el Bernabéu.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Edson Álvarez podría dejar la Premier League; Mourinho pone sus ojos en el mexicano para reforzar al Fenerbahçe

Sin embargo, las bajas por lesión de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, junto con la sanción de Antonio Rüdiger, obligarán a Alonso a recomponer su esquema para el debut.

Osasuna por su parte, llega al Bernabéu con la moral alta tras una pretemporada sólida, aunque con resultados mixtos (una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco amistosos). Alessio Lisci, exentrenador del Mirandés, toma las riendas de un equipo que rozó la clasificación europea la temporada pasada y que ahora busca consolidarse en la élite.

REAL MADRID VS OSASUNA, EN VIVO, FECHA, HORARIO Y CANAL

FECHA: Martes 19 de agosto

ESTADIO: Santiago Bernabeu

HORARIO: 13:00 Hrs (Tiempo de Mexico)

CANAL: SKY Sports

RADIO: W DEPORTES 730 AM

Real Madrid vs Osasuna en vivo Ampliar

ALINEACIONES REAL MADRID VS OSASUNA