Edson Álvarez podría dejar la Premier League; Mourinho pone sus ojos en el mexicano para reforzar al Fenerbahçe

El mercado de fichajes ha dado un giro inesperado con la noticia de que Fenerbahçe, bajo la dirección técnica de José Mourinho, ha puesto sus ojos en el mediocampista mexicano Edson Álvarez. De acuerdo con información del reconocido periodista Fabrizio Romano, el club turco ha iniciado conversaciones formales con el West Ham United para hacerse con los servicios del capitán de la Selección Mexicana, en una operación que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del jugador de 27 años.

José Mourinho, conocido por su capacidad para identificar talento y construir equipos competitivos, ha señalado a Edson Álvarez como una pieza clave para reforzar el mediocampo del Fenerbahçe. El entrenador portugués, quien busca llevar al club a lo más alto en la Süper Lig y en competiciones europeas, ve en el mexicano al líder ideal para equilibrar su plantilla. La versatilidad, disciplina táctica y capacidad defensiva del canterano del América, combinadas con su experiencia en clubes como Ajax y West Ham, lo convierten en un objetivo prioritario para el proyecto de Mourinho.

El interés de Fenerbahçe no es el único. Ajax, antiguo club de Álvarez, y al menos otros dos equipos europeos han mostrado interés en el mediocampista, lo que añade presión a las negociaciones. Sin embargo, la presencia de Mourinho y la oportunidad de competir en la Champions League, sujeta a la clasificación del Fenerbahçe frente al Benfica en la ronda de play-offs, podrían inclinar la balanza a favor del club turco.

Por su parte, el West Ham parece abierto a negociar. Tras una temporada en la que Edson Álvarez participó en 31 partidos de Premier League, pero no logró consolidarse como indiscutible bajo la dirección de Graham Potter, el club londinense estaría dispuesto a dejarlo ir para liberar espacio en la plantilla y financiar nuevas incorporaciones. La reciente derrota por 3-0 ante el Sunderland en el arranque de la temporada 2025/26 ha intensificado la necesidad de cambios en el equipo, y la venta del también seleccionado nacional, podría ser una solución financiera y estratégica.

PETICIÓN DE MOURINHO 🚨🚨🚨



Edson Álvarez apunta a que tendrá un nuevo equipo. El Machín podría dejar al West Ham para fichar con el Fenerbahçe de Turquía. pic.twitter.com/50NjXXUHEn — W Deportes (@deportesWRADIO) August 18, 2025

Edson Álvarez, quien aún tiene tres años de contrato con los Hammers, se encuentra evaluando sus opciones. A sus 27 años, el mexicano está en un momento clave de su carrera, y la decisión que tome en las próximas semanas podría definir su futuro tanto a nivel de clubes como en su rol con la Selección Mexicana.