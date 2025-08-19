Real Madrid gana y convence en su estreno con Xabi Alonso frente a Osasuna / Anadolu

El Real Madrid debutó en la temporada 25/26 de LaLiga EA Sports con una ajustada victoria por 1-0 frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu, en un encuentro marcado por el estreno de Xabi Alonso como técnico merengue en la competición liguera y una pretemporada corta tras la participación del equipo en el Mundial de Clubes.

El encuentro comenzó con un Real Madrid dominante en la posesión, pero con dificultades para generar peligro claro ante un Osasuna bien plantado defensivamente. Los navarros mostraron solidez y aprovecharon balones parados para inquietar, con dos grandes ocasiones desaprovechadas en los primeros 21 minutos. Por parte de los Merengues, Kylian Mbappé y Vinícius Jr intentaron desequilibrar, pero se encontraron con una defensa rojilla compacta y un Sergio Herrera inspirado bajo los palos. El primer tiempo terminó con un empate 0-0.

Para la parte complementaria, al minuto 50’, Juan Cruz cometió un penalti sobre Mbappé, que el árbitro Adrián Cordero sancionó tras revisar la jugada. El francés transformó la pena máxima con un disparo ajustado al lado derecho, poniendo el 1-0 en el marcador. Apenas un minuto después, Osasuna se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Abel Bretones, lo que condicionó el resto del encuentro.

Con superioridad numérica, Real Madrid controló el partido, aunque sin tener contundencia. Asimismo, Franco Mastantuono, una de las caras nuevas del equipo, debutó en el minuto 68’ sustituyendo a Brahim Díaz y dejó destellos de calidad, incluyendo un disparo atajado por Herrera al minuto 89’.

A pesar de los cinco minutos de añadido, el marcador no se movió, y el Real Madrid se llevó una victoria sufrida pero importante para arrancar la temporada en LaLiga EA Sports.