Independiente justifica agresión de sus hinchas a los de la U de Chile; pedirá los puntos y pase a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana

Independiente planea pedir los puntos del partido contra Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue cancelado el 20 de agosto debido a graves incidentes de violencia en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

A pesar de las múltiples imágenes que le han dado la vuelta al mundo, donde se ve a barras del Rojo agredir a aficionados chilenos y dejarlos en muy mal estado en sus tribunas, el presidente del club argentino, Néstor Grindetti, dejó de lado las víctimas y el lado humano y se enfocó en lo deportivo.

En su viaje a Paraguay, sede de la Conmebol, el Presidente culpó a la gente de la U, indicó que los afectados fue la gente de Independiente y que buscará que la confederación les de el pase a la siguiente ronda, además de un castigo fuerte al club de Chile.

“El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas de Chile. Venimos a defender los intereses del club. Está claro en las imágenes que el vandalismo lo cometieron los chilenos desde que empezó el partido. Se cancela el partido producto de esos hechos. Vamos a defender todos los derechos de Independiente, pedir los puntos y que no recibamos ningún tipo de castigo y que el castigo sea para los que realmente hicieron el vandalismo", dijo el máximo dirigente del Rojo.

Estas palabras han causado indignación en gran parte del mundo del futbol, que ah criticado como Grindetti pone por delante temas de escritorio y futbol, cuando hay evidencia que gente de su club, hizo daño a chilenos, sin importar quién haya comenzado el problema.

Hasta el momento de esta publicación, el saldo de la batalla es de 20 heridos, dos de ellos dados de alta y dos más en estado de gravedad con importantes hematomas craneoencefálicos. También se han reportado más de 100 chilenos detenidos, de los cuales algunos ya fueron liberados, aunque en redes sociales han reclamado que, la policía local les quitó teléfonos, dinero, tenis y otras prendas.

Ariel Senosiain, un periodista que pregunta (en este caso a Néstor Grindetti, presidente de Independiente). pic.twitter.com/NglmF6g7l6 — Roberto Parrottino (@rparrottino) August 21, 2025

INDEPENDIENTE VS U DE CHILE: CRÓNICA DE LA BARBARIE EN AVELLANEDA

Los hinchas de la U de chile ingresaron 2:30 horas antes del inicio del juego a la bandeja alta de la tribuna conocida como Pavoni. Ahí se comenzaron a registrar los primeros desmanes. De acuerdo a medios argentinos, trabajadores de comida y limpieza reportaron agresiones, robos de mercancía y malos tratos de los aficionados andinos.

Inicia el juego y ya con gente de Independiente adentro en la tribuna baja, comienza a llover diversos objetos que lastimaron y afectaron a los argentinos. Entre ellos, palos, tubos, ademas de orina y excremento. Algunos que estaban en esa zona terminaron sangrados.

Pasado el minuto 30 de partido, varios integrantes de la barra de Independiente comienza a dejar su zona y salen corriendo de las gradas para ir a buscar a los de la U de Chile. Ahí se da intercambio de agresiones desde la tribuna sur a una de las gargantas del estadio y hay un choque en el acceso de una platea, sin que pase a mayores.

El Árbitro del juego decide iniciar el segundo tiempo pero pausa el juego a los dos minutos cuando la tensión ya era mucha. El sonido local pide a la gente de la U de Chile que se retire del estadio y toda la zona donde estaban ubicados es liberada.

Minutos después de que salió el grueso de la parcialidad chilena, al menos 100 integrantes dela barra de Independiente sube a la bandeja y acorralan, golpean, vejan y tiran a 13 aficionados de la U que no pudieron salir con el resto de sus connacionales.

Ni Conmebol, ni FIFA se han pronunciado respecto a sanciones por los incidentes, aunque fuentes cercanas al caso ya hablan de la expulsión de ambos equipos de la actual Copa Sudamericana y prohibición de competir en torneos internacionales por los siguientes dos años.

Los videos de las agresiones por parte de la gente del Rojo a afición de la U de Chile le han dado la vuelta al planeta, resaltando dos. Uno donde un hombre golpea con un tubo en la cabeza al que parece ser un menor de edad y otro donde la misma persona, con el mismo objeto, avienta a un hincha que colgaba de la reja haciendo caer poco más de 15 metros al vacío.