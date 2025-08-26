Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 como nuevo piloto de Cadillac

Por fin se confirmó que Sergio “Checo” Perez regresa a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac. Tras muchos meses de rumores, especulaciones y sospechas por parte de los periodistas y sobre todo por la afición mexicana, la escudería estadounidense confirmó que sus corredores para su primera temporada en la máxima categoría de automovilismo serán el piloto mexicano y Valtteri Bottas.

Checo Pérez llega después de haber roto su contrato con la escudería Red Bull y tras un año inactivo, sin embargo, esta será su temporada número 15 manejando un monoplaza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa y un lunes histórico para el Tenis Mexicano: Eliminó a Madison Keys del US Open 2025

Los números de Checo con los toros rojos fueron sobresalientes. Consiguió tres pole position, cinco victorias, 29 podios, un subcampeonatos de corredores y ayudó a que la escudería austriaca el campeonato de constructores en repetidas ocasiones.

Algunos de los momentos más sobresalientes de Checo Pérez fueron su victoria en Mónaco, siendo el primer mexicano en ganar este prestigioso circuito y su defensa contra Lewis Hamilton para ayudar a su compañero de ese momento Max Verstappen a ganar el título mundial.

VUELVEN A LA F1 🏁🏁🏁



Checo Pérez y Valtteri Bottas regresan a la máxima categoría del automovilismo como pilotos de la escudería Cadillac, que se sumará a la parrilla en el 2026. pic.twitter.com/JYNmHygsbW — W Deportes (@deportesWRADIO) August 26, 2025

Los números de su nuevo compañero de equipo también son muy buenos. Valtteri viene de un año de no mucha actividad como piloto de reserva de Mercedes. Bottas es recordado por haber sido el fiel escudero de Hamilton en su época de oro, sin embargo, también tiene grandes números como corredor en solitario.

Con esta combinación de corredores Cadillac espera tener un gran temporada de debut y poder desarrollar de gran manera su auto para las siguientes temporadas en la Fórmula 1.