Renata Zarazúa y un lunes histórico para el Tenis Mexicano: Eliminó a Madison Keys del US Open 2025

En el escenario más grande del Tenis en el mundo, Arthur Ashe, bajo las luces del US Open 2025, la mexicana Renata Zarazúa ha escrito una página dorada en la historia del deporte azteca. La tenista de la CDMX, puesto 82 del ranking mundial, sorprendió al mundo entero al derrotar en la primera ronda a la sembrada número 6, la estadounidense Madison Keys, campeona del Abierto de Australia en este mismo año.

Con parciales de 6-7(10), 7-6(3), 7-5, Renata dejó un partido de más de tres horas de intensidad y un testimonio de resiliencia, coraje y el espíritu indomable que caracteriza al tenis en su forma más pura.

Este triunfo no es mero azar ni un capricho del destino; es el culmen de una trayectoria ascendente para Zarazúa, quien se convierte en la primera mujer mexicana en vencer a una rival del top 10 en un Grand Slam.

Previamente, solo Ana Gabriela Guevara o Sergio “Checo” Pérez habían logrado algo similar en la élite, compitiendo cara a cara con los mejores del mundo en su disciplina, pero este logro eleva a Zarazúa a un pedestal histórico, comparable solo con las hazañas de Angélica Gavaldón en los años 90, cuando alcanzó cuartos de final en Australia.

En un deporte dominado por potencias como Estados Unidos y Europa, esta victoria resuena como un grito de orgullo nacional, recordándonos que el talento mexicano puede competir y ganar en los escenarios más exigentes del planeta.

Renata Zarazúa en acción durante el segundo día del US Open. / Luke Hales Ampliar

ASÍ FUE EL TRIUNFO DE RENATA ZARAZÚA SOBRE MADISON KEYS

Madison Keys, con su potente servicio y experiencia, cometió 37 errores no forzados, tan solo en el primer set, cediendo terreno en un tie-break que pudo haber definido el encuentro. Sin embargo, la culpa no recae solo en ella; Zarazúa, con su solidez defensiva y oportunismo en los momentos clave, forzó a la estadounidense a un duelo que favoreció su tenacidad.

En el tenis moderno, donde la preparación física y mental es tan crucial como el talento innato, las sorpresas como esta enriquecen el torneo y democratizan el espectáculo. El US Open, siempre fiel a su tradición de contar historias que quedarán enmarcadas para la eternidad, se beneficia de estas narrativas inesperadas, que le ponen un toque romántico a un deporte que por años se acostumbró a ver ganar a las y los mismos de siempre.

Para México, Zarazúa no solo avanza a la segunda ronda de un Major, donde enfrentará a la francesa Diane Parry, sino que inspira a una nueva generación de jugadoras en un país donde el tenis femenil ha luchado por visibilidad.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! 🇲🇽 pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

EL MOMENTO DEL TRIUNFO

Cuando el juego estaba en su climax, Renata, lejos de caerse, tomó la responsabilidad, sacó el pecho y culminó su obra con un soberbio game que hizo explotar a la cancha principal del US Open.

En una imagen que hemos visto muchas veces con tenistas underdog, que echan a los favoritos, ahora, la imagen fue de una mexicana. Renata se llevó las manos a la cabeza y sonrió de una forma satisfactoria, pero sin creer todavía lo que acababa de hacer.

La afición se puso de pie y además de despedir a la #6 del mundo, le rindió una ovación tremenda a la mexicana, que logró una de las grandes hazañas en la historia del deporte.