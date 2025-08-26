¿Cuándo vuelve Checo Pérez a la F1?: Fecha, calendario y todo lo que se sabe

En un anuncio que ha sacudido el mundo de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, el icónico piloto mexicano, ha confirmado su regreso a la máxima categoría del automovilismo para la temporada 2026. Tras un año sabático marcado por especulaciones y un adiós controvertido a Red Bull al final de 2024, Pérez se une al nuevo equipo Cadillac F1 como piloto titular, junto al experimentado finlandés Valtteri Bottas.

Este movimiento no solo revive la carrera de Checo Pérez, sino que también representa un hito para Cadillac, que debutará como la undécima escudería en la F1, expandiendo la grilla a 22 autos por primera vez en una década. A través de las redes sociales, el piloto mexicano publicó un emotivo video con el que dio a conocer su regreso a la Fórmula 1: “No vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”.

La Fórmula 1 amplificó el mensaje, confirmando la dupla Pérez-Bottas para Cadillac. Este regreso llega después de meses de rumores. Desde abril de 2025, Checo Pérez había insinuado en entrevistas con F1.com y otros medios que evaluaba “proyectos interesantes” para 2026, descartando explícitamente un rol de reserva o un retorno apresurado. En junio, confirmó que no correría en 2025, pero que “sí quiero volver, solo si el proyecto me motiva al 100%”.

Inicialmente, se mencionó a Colton Herta como posible compañero, pero Bottas, con su historial en Mercedes y Alfa Romeo, ofrece un dúo de veteranos ideal para un equipo debutante. El contrato de Checo Pérez con Cadillac es por al menos dos años, con opción a extenderlo basado en el rendimiento. De este modo, a sus 35 años, Checo regresa como líder del proyecto, en un año de cambios radicales: nuevas regulaciones técnicas, motores híbridos con mayor énfasis eléctrico y combustibles sostenibles.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez no pisará la pista como piloto titular hasta 2026, ya que Cadillac hace su debut ese año. La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el 6-8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne, un circuito que el tapatío conoce bien y donde ha sumado podios.

El calendario de la Fórmula 1 2026 mantiene 24 Grandes Premios, con énfasis en la sostenibilidad y un flujo geográfico optimizado. Inicia en Oceanía y Asia, pasa a Europa en verano, y cierra en las Américas y Oriente Medio. Destacan novedades como el Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre), reemplazando temporalmente a Barcelona. Los Sprints (carreras cortas de 100 km) se mantienen en seis sedes: China, Miami, Bélgica, EE.UU., Brasil y Qatar. Para Checo Pérez, el GP de México 2026 (24-26 de octubre) será un momento emotivo, con el apoyo masivo de su afición mexicana.

Calendario, carreras y circuitos