Raúl Jiménez brilla en la EFL Cup y marca su primer gol con el Fulham

En el marco de la segunda ronda de la EFL Cup, el delantero mexicano Raúl Jiménez firmó su primer gol de la temporada frente al Bristol City en el Craven Cottage. La anotación del canterano del América no fue con la que Cottagers abrieron el marcador; sin embargo, significó un renacer para el ariete azteca, quien ha estado lidiando con minutos limitados en la Premier League.

Raúl Jiménez cuenta con una trayectoria marcada por su paso exitoso en el Wolverhampton Wanderers, donde se consolidó como uno de los máximos goleadores mexicanos en la élite inglesa. Ha enfrentado un arranque complicado en su segunda temporada con el Fulham. Tras un debut prometedor en la jornada inaugural contra el Everton, el mexicano ha estado relegado al banquillo en los empates recientes ante Brighton y Manchester United, donde el equipo de Marco Silva ha priorizado la solidez defensiva en busca de su primer triunfo liguero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los motivos por los cuales Gilberto Mora no puede jugar en Europa

Sin embargo, esta Copa de la Liga, conocida como Carabao Cup, le ofreció la oportunidad ideal para rotar y brillar. Iniciando como titular en una alineación mixta que incluyó a Emile Smith Rowe y Harry Wilson, Jiménez no defraudó: su gol, luego de un remate preciso tras una jugada colectiva en el primer tiempo, desató los festejos en las gradas y allanó el camino para el segundo tanto de los locales, sellando el pase a la tercera ronda. Este gol del Lobo de Tepejí no es solo estadístico, ya que es el primero del delantero en la temporada, rompiendo una sequía que duraba desde el cierre de la campaña anterior.

De este modo, el delantero mexicano demuestra que su experiencia y olfato goleador siguen vigentes. Con 120 goles en competiciones europeas a lo largo de su carrera, incluyendo 50 en la Premier League, Jiménez evoca a sus días de gloria en Wolves, donde fue clave en la conquista de la EFL Cup 2022. Para el Bristol City, invicto en Championship pero superado por la calidad Premier League, la derrota expone las diferencias de nivel, aunque su solidez bajo Gerhard Struber les permite soñar con playoffs. En el contexto más amplio del fútbol inglés, este encuentro resalta el valor de la EFL Cup como plataforma para veteranos como Raúl Jiménez, quienes buscan recuperar confianza ante rivales de menor calibre.

PRIMER GOL DE LA TEMPORADA ⚽️



Raúl Jiménez registró su primera anotación con el Fulham ante el Bristol City en la segunda ronda de la Carabao Club. pic.twitter.com/BDVDKf5uqm — W Deportes (@deportesWRADIO) August 27, 2025

Cabe mencionar que el también seleccionado nacional anotó su primer gol de la temporada para el Fulham ante el Bristol City, pero previamente fue pieza clave al provocar el autogol con el que George Tanner abrió el marcador.