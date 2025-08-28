Champions League: Quedó definido el sorteo de la fase de liga de la justa continental 2025-26

Este jueves en el icónico Grimaldi Forum de Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la segunda edición del revolucionario formato de la UEFA Champions League 2025-26. Bajo el nuevo sistema de fase de liga con 36 equipos, el sorteo no ha sido un mero trámite, sino un catalizador de emociones que promete una temporada de giros impredecibles. Con el Paris Saint-Germain (PSG) como vigente campeón, tras su histórica goleada 5-0 al Inter de Milán en la final de la temporada pasada.

Cabe mencionar que en la nueva edición de la Champions League ya no hay grupos tradicionales de cuatro equipos, sino una liga única donde cada club disputa ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera) contra rivales sorteados de cuatro bombos, basados en coeficientes UEFA. Dos oponentes por bombo, con restricciones clave: no se enfrentan equipos del mismo país en esta fase, y máximo dos rivales por nación. Los ocho primeros clasifican directamente a octavos de final; del noveno al 24º, juegan playoffs eliminatorios; y los últimos ocho quedan fuera de Europa.

Por lo tanto, al igual que la edición pasada, los grupos ya no existen y el formato ha cambiado a una fase de liga, en donde cada equipo disputará ocho enfrentamientos, y los puntos se promedian en una tabla general. Los ocho primeros lugares avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que los siguientes dieciséis clasifican a un repechaje previo.

Este diseño, estrenado el año pasado, ha aumentado los partidos a 189 (frente a los 125 anteriores), fomentando una mayor igualdad y sorpresas, como se vio en la eliminación temprana del Real Madrid la temporada pasada ante el Arsenal. El sorteo, híbrido entre extracción manual de bolas y software automatizado, ha distribuido a los 36 participantes incluyendo debutantes como el Bodø/Glimt noruego, el equipo más septentrional de la historia y el Kairat Almaty kazajo, el más oriental, a 7.000 km de España. Inglaterra lidera con seis representantes (Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Newcastle), seguida de España con cinco (Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Athletic Club). Francia, Italia y Alemania aportan tres o cuatro cada una, mientras que sorpresas como el Pafos chipriota o el Qarabağ azerí inyectan frescura.

El sorteo ha sido implacable con los gigantes, creando duelos que podrían definir temporadas enteras. Destacan los choques Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich, que evocan finales pasadas y rivalidades eternas. Para el Real Madrid, defensor de 15 títulos pero eliminado en cuartos el año pasado, el panorama es el más duro: enfrentará a Manchester City, Juventus y Liverpool, además de viajes extenuantes como al Kairat Almaty (8.000 km). El Paris Saint-Germain, actual campeón, tiene uno de los calendarios más complicados de todos. Su lista de rivales incluye al Barça, al Bayern, al Tottenham y al Newcastle.

En el otro extremo, el Barcelona ha salido airoso con un camino más accesible: Chelsea y PSG como grandes pruebas, pero rivales como el Bayer Leverkusen o el Sporting de Lisboa permiten soñar con un top-8 directo. El Atlético de Madrid, en el bombo 2, hereda salidas complicadas (incluyendo al Liverpool), mientras que Villarreal y Athletic Club enfrentan póker de campeones europeos, con el PSG y Arsenal visitando San Mamés para los bilbaínos. El PSG, por su parte, defiende corona en un grupo exigente: Bayern, Tottenham (campeón de Europa League), Barcelona y Bayer Leverkusen, sumado a Atalanta, Athletic, Newcastle y Sporting.

Los debutantes como Bodø/Glimt (contra Sturm Graz) o Pafos (viaje al Bayern) añaden épica, recordándonos que la Champions League es un escenario global, desde el Círculo Polar Ártico hasta las estepas kazajas.

Este sorteo pinta una Champions vibrante, donde el PSG busca repetir hazaña, ya que solo el Real Madrid lo ha hecho, pero el azar ha equilibrado la balanza. Para los españoles, un mix de ilusión y cautela; para el resto, la promesa de que en esta liga de 36, nadie está a salvo.

También cabe destacar alguno de los duelos que enfrentará el mexicano Rodrigo Huescas con el Copenhague, como Borussia Dortmund, Napoli, Tottenham, Barcelona y Villarreal. La competición arranca el 16 de septiembre y culminará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.