Renata Zarazúa quedó eliminada del US Open en un partidazo ante Diane Parry que emocionó a México

Renata Zarazúa se despide en singles del Abierto de Estados Unidos / Hannah Peters

Renata Zarazúa, la tenista mexicana rankeada como número 82 del mundo, se enfrentó a la francesa Diane Parry 107 de la WTA en la segunda ronda del US Open, en la Cancha 5 del Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York.

Este encuentro, disputado en superficie dura, especialmente tras la histórica victoria de Zarazúa sobre Madison Keys sexta del mundo, en la primera ronda, sin embargo, el partido terminó con una derrota para la mexicana, quien no pudo avanzar a la tercera ronda.

El encuentro comenzó con Zarazúa mostrando seguridad al lograr un quiebre temprano, tomando ventaja de 1-0 con el apoyo del público mexicano. No obstante, Diane Parry, de 22 años, empató el marcador y, tras un intercambio de puntos disputados, llevó el set a un tiebreak, mismo que se impuso la francesa 6-2, ganando el primer set.

En el segundo set, Zarazúa, tomó ventaja de 2-0. A pesar de que la tenista francesa empató momentáneamente a 2-2, la mexicana mantuvo la presión, forzando errores no forzados de la francesa, cuya derecha comenzó a fallar.

La tenista mexicana concretó un triple break point en el quinto juego y, con un duelo sólido, cerró el set 6-2, empatando el partido.

Con el cotejo igualado, todo se definió en el set final. Renata comenzó con jerarquía, mostrando mayor control, Parry mantuvo la ventaja en momentos clave, y finalmente, la francesa se llevó el set decisivo, cerr

ando el partido con parciales de: 6-2, 6-2, y 7-6, avanzando así a la tercera ronda del US Open 2025.

Aunque Renata Zarazúa concluye su participación en el US Open 2025, marcó un hito, al completar el ciclo de jugar en las canchas principales de los cuatro Grand Slams y consolidarse como la primera mexicana en el Top 100 de la WTA desde 1996.