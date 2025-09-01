¿Clásico Nacional dónde se jugará?: América enfrenta un posible duelo a puerta cerrada

En un capítulo más de las tensiones que han marcado la relación entre el Club América y las autoridades capitalinas de la alcaldía Benito Juárez, el equipo azulcrema busca determinar qué pasos deberá de seguir para que se llegue a un acuerdo y el cuadro azulcrema no vuelva a disputar un duelo a puerta cerrada de cara a una edición más del Clásico Nacional.

Esta disputa, que combina reclamos por adeudos, restricciones de aforo y presiones urbanísticas, amenaza no solo la estabilidad del club en la Liga MX, sino también el desarrollo de eventos clave como el próximo Clásico Nacional contra Chivas, programado para el sábado 13 de septiembre. Mientras el América busca alternativas para no perder el ritmo en la temporada, la pregunta que inunda las redes y los foros de aficionados es clara: ¿dónde se disputará este duelo que paraliza al fútbol mexicano?

El origen del problema radica en una serie de incumplimientos y demandas mutuas que han escalado en los últimos meses. La Alcaldía Benito Juárez ha acusado al América por generar ruido y tráfico en la zona residencial de Mixcoac los días en los que los comandados por André Jardine juegan como local, ya que igual hay vínculo con la Plaza México que es por donde entra el equipo visitante. Por su parte, el club ha denunciado restricciones arbitrarias en el aforo (limitado a 30,000 espectadores de una capacidad real de 33,000) y la falta de inversión en infraestructura, así como la falta de seguridad al interior del recinto.

Y es que esta situación no es nueva, pues desde su mudanza forzada del Estadio Azteca por remodelaciones para el Mundial 2026, el América ha invertido dinero en un par de remodelaciones en el Ciudad de los Deportes, solo para enfrentar ahora un posible abandono inminente. Ante este panorama, las Águilas han acelerado la búsqueda de un nuevo hogar. Sin embargo, de acuerdo con información de nuestro reportero Esteban Garrido, los de Coapa podrían cambiar de casa hasta la siguiente temporada en lo que terminan los trabajos de remodelación del Coloso de Santa Úrsula y se dispute la Copa del Mundo 2026.

¿EL CLÁSICO NACIONAL CAMBIARÁ DE SEDE?

Luego de que el duelo entre América y Chivas se disputara a puerta cerrada en el Ciudad de los Deportes, el cuadro azulcrema se prepara para evitar que en el Clásico Nacional se repita esta situación ante los inconvenientes que ha tenido con la alcaldía Benito Juárez.

América buscó alternativas como el estadio Cuauhtémoc, el Nemesio Díez e incluso el Olímpico Universitario, pero desafortunadamente en ningún recinto le dieron la oportunidad de albergar uno de sus compromisos y finalmente se llevará en el estadio de la colonia Noche Buena a la espera de que el conjunto de Coapa llegue a un acuerdo con las autoridades para seguir los protocolos y el juego ante Chivas pueda contar con afición.