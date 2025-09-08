Jonny Magallón sorprende al revelar que su primer amor no fue Chivas

En un giro que ha sacudido las redes y los corazones de los aficionados al fútbol mexicano, Jonny Magallón, la leyenda defensiva de las Chivas de Guadalajara, ha soltado una bomba de cara al próximo Clásico Nacional: de niño, ¡le iba al América! Sí, ese ídolo rojiblanco que levantó la Liga MX en el Apertura 2006 y que se formó en las entrañas de Verde Valle, admitió en una entrevista que su corazón latía por las Águilas antes de que el Rebaño lo conquistara por completo.

La revelación salió a la luz en el podcast “El Re-portero” de Yosgart Gutiérrez, donde el exdefensa central, con su característica humildad y un toque de humor, confesó: “De morro tuve ahí un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir. Yo llegué a tercera división a los 17 y cuando vi salir a los jugadores de la cancha del entrenamiento me quedé como un niño, o sea yo a veces veo a los niños y se me quedan viendo así y yo creo que me quedé igual. Iba saliendo Oswaldo”, relató Magallón, recordando ese momento mágico que lo convirtió en un fiel seguidor del Guadalajara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dueños de palcos del Estadio Azteca los podrán usar en el Mundial 2026 tras acuerdo con FIFA

Para los chivahermanos, esto es como un puñetazo al hígado, especialmente ahora que el Clásico Nacional del Apertura 2025 se avecina el 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Magallón, quien disputó 262 partidos con el Rebaño y se erigió como un pilar en la zaga junto a figuras como Ramón Ramírez y Omar Bravo, sabe bien que estas confesiones encienden pasiones. Pero él lo asume con gracia: su carrera habla por sí sola, con títulos en Liga MX, participaciones en Mundiales (como Sudáfrica 2010) y una Copa Oro en el bolsillo.

En el fondo, esta anécdota nos recuerda que el fútbol es así de caprichoso y humano. De un “desliz” infantil a convertirse en símbolo de lealtad rojiblanca, Jonny Magallón encarna el cambio que todos hemos vivido alguna vez: de admirador casual a devoto inquebrantable.