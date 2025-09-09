Bolivia clasifica al repechaje tras vencer a Brasil y sueña con el Mundial 2026

La jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, llevada a cabo este martes 9 de septiembre del año en curso, cerró el proceso clasificatorio con un dramático final. Los partidos se jugaron en su mayoría de forma simultánea, definiendo el último cupo disponible, el repechaje intercontinental.

El primero de los duelos se llevó a cabo entre Ecuador venciendo 1-0 Argentina; Enner Valencia anotó de penal para los locales en Guayaquil, un resultado que no afectó la clasificación de ninguno, pero permitió a Ecuador escalar en la tabla. Además, Paraguay venció a Perú, con un gol solitario de Matías Galarza. Asimismo, Chile empató a ceros ante Uruguay, en Santiago.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

No obstante, Bolivia protagonizó la sorpresa del cierre al vencer a Brasil. El gol de Miguel Terceros, de penal en el minuto 28’, bastó para los 3 puntos que catapultaron a “La Verde” al repechaje, en espera de rival. Marcando historia, ya que los bolivianos no vencían a Brasil desde 2009. Ahora, se meten al repechaje en la búsqueda de volver a una Copa del Mundo, situación que no concretaban desde el Mundial de Estados Unidos 1994.

Mientras que Venezuela, por su parte, vivió una noche de pesadilla. Dependía de una victoria ante Colombia para asegurar el repechaje, pero el marcador 6-3 en contra vs los Cafeteros los dejó con las manos vacías. Es la primera vez que la “Vinotinto” quedaba tan cerca de un repechaje, aunque, nunca han clasificado a un Mundial, y esta edición ampliada a 48 selecciones era su gran oportunidad, misma que se convierte nula.

LÁGRIMAS DE FELICIDAD 🥹



La Selección de Bolivia tiene una esperanza de jugar en el Mundial 2026, tras clasificar al repechaje al vencer por la mínima a Brasil.



pic.twitter.com/wFiefyYz6w — W Deportes (@deportesWRADIO) September 10, 2025

Es así que las Eliminatorias fueron intensas, con 180 partidos en total. Sudamérica que confirma a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay con boleto a la cita mundialista, más Bolivia en la repesca por el séptimo pase a la Copa del Mundo 2026.